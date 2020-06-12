體操／國體大畢業典禮 李智凱、陳智郁披碩、博士袍

國立體育大學109級畢業典禮於今天舉行，典禮由校長邱炳坤親自主持，前任校長、教育部體育署署長高俊雄也親臨致賀，包括李智凱、陳智郁等體操國手也在今天披上碩、博士袍親領畢業證書。

今年國體大畢業典禮因應新冠肺炎防疫措施，依循中央流行疫情指揮中心建議以「高規格、低風險」為架構，讓全體畢業生均能參與，典禮採分段、分流、線上直播等方式進行，座位保持安全社交距離，並製作家長觀禮證，確保達到防疫的效果，讓家長共同見證學子重要的一刻。

國體大本屆畢業生人數共計有博士生22人、碩士生144人、學士生336人等502位，典禮中頒發：德育、智育、競技、學術研究與服務獎等5個獎項，獲獎畢業生計63人。

其中競技與教練科學研究所碩士班畢業生李智凱已取得東京奧運參賽資格，並獲頒108年體育運動菁英獎「最佳男運動員獎」；競技與教練科學研究所博士班畢業生陳智郁，則為10年以上競技體操國手資歷，曾獲2017亞洲體操錦標賽吊環銅牌、2015亞洲體操錦標賽吊環銀牌，這些優秀畢業生都是國體莘莘學子的優秀楷模。

近一年來國體大在各項競賽上也屢屢獲取佳績，108年全國運動會摘下44金33銀44銅佳績；在鈍劍、射箭、跆拳道、羽球等競賽的國際賽事，也都拿下傲人的成績。