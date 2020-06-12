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足球／歐冠8月3日重啟 20天內決戰

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
歐冠盃8月3日重啟，壓縮賽程將在20天內結束。 歐新社
歐冠盃8月3日重啟，壓縮賽程將在20天內結束。 歐新社

據法國「RMC」報導，本賽季歐冠將於8月3日重啟，8月23日落幕。目前歐足聯對歐冠剩餘比賽的規畫已經進入最後階段。

根據報導，歐冠八強對決將在8月3日-10日之間舉行，四強賽將在8月12日開始。歐冠最後三輪比賽將不會進行主客場對決，而是一場定勝負。準決賽將於8月15日和16日舉行，而決賽將於8月23日歐洲中部時間晚間9點進行。

本賽季歐冠剩餘比賽預計都將在葡萄牙里斯本舉行，不過歐足聯也將法蘭克福列為備選地點。

目前，馬競、巴黎聖日耳曼、亞特蘭大和萊比錫均已躋身八強席位，拜仁與切爾西、巴薩與那不勒斯、尤文與里昂以及曼城與皇馬的次輪回合因疫情擱置。

在足球五大聯賽中，除了已經提前結束的法甲外，英超最後一輪在7月26日，西甲最後一輪是7月20日，最早結束的德甲為6月27日，最晚結束的義甲為8月3日。歐冠成為今年最後一個結束的頂級聯賽。

皇馬 德甲 義甲

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