PGA／球季重啟 潘政琮首輪72桿暫列第110

PGA美巡賽因新冠肺炎疫情停擺三個月，終於在本周重燃戰火，好手齊聚嘉信挑戰賽展開較勁，台灣好手潘政琮首輪繳出高於標準桿2桿的72桿，暫列第110位。

全球體壇受到疫情衝擊，PGA從3月中旬暫停至今，本周重啟賽事，賽前也確認所有球員、桿弟都須通過新冠肺炎檢測才能出賽，昨天大會頒布全員過關後，比賽也正式啟動。

潘政琮去年在此站收下第三，今年尋求再創佳績，但首輪成績未盡理想，吞下3柏忌和1雙柏忌，抓下3隻小鳥，最終以高於標準桿2桿的成績暫列第110。

美國瓦納三世（Harold Varner III）和英國羅斯（Justin Rose）皆以低於標準桿7桿的63桿繳卡，首輪並列領先。對於閉門開打的比賽，選手也都還在適應中，羅斯就說：「感覺悶悶的，有點像是練習賽，但我想我們都理解現在的狀況，也都知道為何而戰。」

今天揮出全場第一桿的美國選手帕默（Ryan Palmer）也說：「老實說，光是能在這裡出賽，本身就已經是成功，今天是重要的一天，沒有任何事情可以阻擋我們前進。」