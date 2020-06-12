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高球／PGA重啟0確診 潘政琮放心開工

聯合報 / 記者曾思儒／綜合報導
ＰＧＡ昨晚重啟賽程，「打頭陣」的嘉信挑戰賽發布好消息，參賽球員及桿弟的新冠肺炎檢測結果都呈陰性，去年並列第三名的我國好手潘政琮放心挑戰佳績。 歐新社
ＰＧＡ昨晚重啟賽程，「打頭陣」的嘉信挑戰賽發布好消息，參賽球員及桿弟的新冠肺炎檢測結果都呈陰性，去年並列第三名的我國好手潘政琮放心挑戰佳績。 歐新社

新冠肺炎停賽三個月，ＰＧＡ昨天晚間終於重啟賽程，「打頭陣」的嘉信挑戰賽發布好消息，參賽球員及桿弟的新冠肺炎檢測結果都呈陰性，去年並列第三名的我國好手潘政琮可以放心挑戰佳績。

小潘首輪賽事將從台灣時間今天凌晨兩點○六分出發，他為防疫十分小心，特別自駕前往比賽地點德州沃斯堡，並分享抵達後進行檢測的流程。

ＰＧＡ旅遊專員莫納漢表示，沒有確診案例的結果當然值得開心，「但回顧過去九十天，我們學習到一件事就是要超前部署，該去執行些事情。我們已經克服些障礙，這都是重要的步驟。」他表示，開賽後球員和桿弟就像在一個「小泡泡」中隔離比賽，身為復賽第一戰，還有一些規則需要大家一同遵行。

不過ＰＧＡ雖沒傳出確診案例，同樣在本周復賽的ＰＧＡ發展巡迴賽韋伯網巡迴賽卻有四起確診案例，但四起呈陽性的案例都是出發到比賽城市前就發現，一人是球員，另外三人都是桿弟。

ＰＧＡ和韋伯網巡迴賽共檢測一五五九人，相關檢測是由ＰＧＡ出資、與私人實驗室合作，嘉信公開賽另進行四八七起市場檢測，韋伯網巡迴賽也進行四○七起市場檢測，結果都呈陰性。

新冠肺炎 潘政琮

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