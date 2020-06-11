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足球／陳浩瑋返航源練球 為八月中港超復賽備戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
陳浩瑋這兩日回到輔仁大學足球場和航源FC的隊友一起訓練。圖／航源FC提供
陳浩瑋這兩日回到輔仁大學足球場和航源FC的隊友一起訓練。圖／航源FC提供

曾經於上一賽季效力航源FC的中華男足國腳陳浩瑋，連續兩天回到輔仁大學足球場和航源FC的隊友一起訓練，以保持身體狀態，他也將在20日回到香港，為八月復賽的香港超級聯賽備戰。

目前效力港超東方龍獅的陳浩瑋，因爲疫情於5月初返回台灣，並完成14天的居家隔離，就馬上積極策劃爲期一個月的訓練課表，目的是希望港超重啟賽季時，可以以最佳狀態上場。

而近兩日陳浩瑋也回到航源FC主場輔仁大學訓練，主要是找回和團隊下場踢球的球感，同時調整自身的體能狀態，他說：「和昔日的隊友一起踢球很開心，也很高興認識新的外援和學弟們。離開快一年了，感覺大家都進步很多，球場也越變越好，非常期待航源在這一季的表現。」

旅外是很多台灣球員的夢想，對此，陳浩瑋也分享他的經驗，「首先必須找到自己的優勢，球隊才會器重你，給你下場比賽的機會，其次是加强語言能力，英語是在國外生活的基本條件，最後是適應能力，舉例，像是香港的球團很多都沒有自己的基地，我每周到都不同的球場練球，必須自己安排交通，不像在台灣所有的事情都由球隊安排妥當。」

陳浩瑋將於20日回到香港，全力備戰暫定8月中復賽的港超賽程，抵港後必須立即接受14天的隔離檢疫，接著回到球隊報到，恢復訓練為比賽備戰。

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