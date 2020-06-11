奧運模擬賽總獎金破百萬 詳細辦法下周出爐

將在8月於國訓中心等地舉行的東京奧運模擬賽，詳細比賽辦法將於下周出爐，不過今天體育署透露，這次模擬賽12個運動種類總獎金將會超過一百萬元，希望達到激勵選手的效果。

因應東京奧運延期一年辦理，並鼓勵奧運培訓隊成員持續備戰，體育署與國訓中心策畫於8月舉行奧運模擬賽，雖然因應新冠肺炎疫情將不開放觀眾進場，但仍會提供轉播服務。

而這次模擬賽的比賽項目包括了體操、桌球、舉重、射箭、羽球、田徑、游泳、射擊、拳擊、空手道、柔道及跆拳道等總計12個運動種類，除了射擊將在桃園龜山的公西靶場，田徑在高雄國家體育場舉行外，剩餘的10個比賽項目都將會在國訓中心內舉辦。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，目前不少代表隊都已經繳交比賽辦法，但細節與參賽選手名單等等都將在下周公布，不過他也透露這次模擬賽總獎金將會超過100萬元，「這次每個運動種類獎金大概都在10萬上下，所以總獎金應該會超過100萬，至於獎金要怎麼取得，就看各代表隊教練設定。」