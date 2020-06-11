網球／球王自辦賽事 周末首站門票秒殺

美網能否如期舉行還是未知數，由塞爾維亞「世界球王」約克維奇發起的公益賽本周末先在塞爾維亞首都貝爾格勒登場，門票上周開始販售，只7分鐘就售罄，球迷想念賽事的程度可見一斑。

這場由小約發起的賽事周六和周日從塞爾維亞展開，接續還會到克羅埃西亞、蒙特內哥羅和波士尼亞舉行，參賽「星度」十分高，除小約領銜，世界第3的比利時名將汀恩（Dominic Thiem）、德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）和保加利亞名將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）都與會。

首站將在約克維奇網球中心登場，這座網球中心是由小約家族資助下建設，還可看到多瑙河河景；球員將在開放的紅土球場比賽，按照規定最多可有1000人齊聚觀戰，賽事也將透過直播在超過100個國家放送。

賽事總監小約克維奇（Djordje Djokovic）正是球王小約的弟弟，他表示每位觀眾進場時都須配戴口罩，球場也會有消毒液，整個網球中心每次比賽後都會進行大消毒。

先前才抨擊美網防疫規則太嚴格的小約說：「我們是這項運動的職業選手，也很想比賽。」不過他透露在疫情狀況下，並沒打電話邀請「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）參賽。