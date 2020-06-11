自行車／澎湖跳島101K 號召車友造訪最美海灣

為配合觀光局推動「2020台灣自行車節」，促進澎湖觀光運動發展，由交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2020澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike) 」，結合地質、海景與優美自行車道，號召全台車友一起以20公里的時速來BIKE訪世界最美麗海灣。

活動將於9月20日熱烈展開，規劃有101公里挑戰組以及20公里休閒組等2種路線，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、澎湖水族館、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

為鼓勵車友揪團來踩單車，體驗澎湖之美，本次活動只收取報名費挑戰組新800元及休閒組新600元，並贈送活動T恤、單車水壺、完騎證書、完騎獎牌及品牌潮襪（限挑戰組）等，現場還有好禮摸彩活動；此外，澎湖縣民另有報名優惠價格，及觀光優惠套裝遊程供選擇，活動即日起開始受理報名。

此外，澎湖國家風景區管理處今年也特地延長自行車領騎活動的報名期限到9月30日止（或限額500名為止），車友們只需5人以上團體於7天前透過網路報名預約申請，澎管處行銷粉絲團更提供住宿券、限量紀念車衣、喔熊聯名商品等不定期抽獎活動，歡迎全國車友共襄盛舉，跨海澎湖體驗自行車逍遙遊，探索祕境，享受菊島旖旎風光。