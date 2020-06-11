網球／新冠肺炎助攻 教練喊對小威利多

年紀可能是美國名將小威廉絲（Serena Williams）挑戰第24座大滿貫的最大敵人，但對長期合作的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）認為，新冠肺炎造成的停賽可能為小威尋求大滿貫金盃「助攻」，讓美國名將更有動力。

小威今年9月就要滿39歲，她最近一次捧起大滿貫金盃已是2017年澳網，同年迎接第一個女兒出生後，小威4度再闖大滿貫最終戰卻都無功而返。

今年大滿貫也受新冠肺炎影響，百年歷史的溫布頓直接取消，8月底的美網能否如期舉行也是未知數，5月的法網則是直接延期到9月，職網賽季從3月開始至少會休息到7月底。

莫拉托魯說，這4個月沒有賽事的日子，對小威其實有「充電」效果，能讓她對大滿貫金盃更渴望，「首先，這對小威是好事，因為他獲得休息的時間，她的身體也需要休息，再來，她的動力不曾改變，仍像過往一樣渴望再贏下大滿貫。」

法籍的莫拉托魯從2012年就開始和小威合作，他認為不只小威，相信像是男網「三巨頭」回歸球場時也都會武裝好，「他們經驗豐富，好幾個月沒球打不會影響他們太多。」他舉例說，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）2017年就曾因傷休息半年，但回歸後馬上迎接大滿貫金盃，相信小威也有如此能力。