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奧運／單膝跪地抗議有解？奧會主席願有條件放寬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
單膝下跪抗議源自前舊金山49人四分衛卡普尼克，因此也成為抗議種族歧視的象徵。 法新社
單膝下跪抗議源自前舊金山49人四分衛卡普尼克，因此也成為抗議種族歧視的象徵。 法新社

非裔美人佛洛伊德之死的抗議活動在全美延燒，雖距離明年東京奧運仍有一段時間，國際奧會（IOC）近日重申「奧林匹克憲章」中，禁止運動員做出抗議舉動的規範，但奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示，願意有條件放寬。

奧林匹克憲章第50條規定，「任何奧林匹克場所、場館或其他地區，都不得進行示威遊行和政治、宗教、種族宣傳。」早在今年1月，國際奧委會發表了第50條的新指導方針，在2020年東京奧運會上，運動員不能下跪、手勢不能帶有政治動機或標語和臂章。

由於東京奧運延後一年舉行，外界揣測是否可能改變規定，國際奧會在回覆英國電訊報提問時表示，目前仍禁止任何形式的抗議，包括反種族歧視的「單膝跪地」在內。

不過巴赫今天表示，反歧視是奧運成立的宗旨之一，也支持奧運運動員委員會的提議，「我們開始跟世界各地的運動員開始討論，在面對這項包含在奧運憲章內的精神，如何用莊重的方式表達支持。」

今年5月，非裔的佛洛伊德遭到白人警察以用膝蓋壓制脖子而窒息死亡，不少人以「單膝下跪」的動作表達支持，單膝下跪抗議源自前舊金山49人四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick），2016年他曾在賽前國歌儀式時單膝跪地，抗議種族歧視，隔年就沒了工作。

奧運嚴格禁止政治色彩，因此運動員表達抗議的狀況不多，1968年墨西哥奧運，美國黑人短跑運動員史密斯（Tommie Smith）與卡洛斯（John Carlos），曾在頒獎台上低頭高舉戴著黑色手套的拳頭，抗議種族不平等；2016年里約奧運男子馬拉松，衣索比亞選手利勒沙（Feyisa Lilesa ）通過終點時做出高舉雙手交叉的手勢，抗議該國政府迫害奧羅莫人。

尼克 里約奧運

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