國際奧會主席：因應疫情挑戰 東京奧運考慮簡化

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天告訴法新社，東京奧運籌備單位正在研究簡化2021年東奧的方法，以因應迫使奧運延期的武漢肺炎疫情所帶來的挑戰。

巴赫（Thomas Bach）接受專訪時指出，官員正在研究200項簡化奧運的提案。

巴赫（Thomas Bach）表示：「如同你能想像的，衝擊很巨大。我們從沒遇過必須籌備延期奧運的情況。所以這場我們必須進行的龐大任務，並沒有藍圖，而且得在疫情大流行持續的極艱鉅情況下進行。」

「所以我們正在跟我們的日本夥伴和友人研究，思考我們可以如何簡化奧運的籌備，如何降低奧運的複雜性，還有怎麼樣可以節省舉辦延期奧運的成本。」

東京奧運原訂今年7月24日登場，但受到疫情影響，在3月成為承平時期首度延辦的奧運，目前計劃於2021年7月23日開幕。

東京奧運組委會會長森喜朗（Yoshiro Mori）今天在日本表示，過去奧運常以奢華、盛大、恢弘的方式舉行，但面臨俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），「那樣的奧運還會被接受嗎？」

森喜朗還說，在社會、經濟與醫療等層面，世界已經改變，他們會繼續重新計劃、重新定位奧運籌備工作。

國際奧會官員杜比（Christophe Dubi）稍早曾表示，為了簡化奧運，官員正考慮從服務水準，以及物資、營運和場地管理需求著手。