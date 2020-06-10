快訊

「反送中」周年：為什麼香港一天到晚都有示威遊行？

萬元紓困金納近百萬出家人？ 衛福部今做出解釋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HBL乙級／全勝封王夢碎 高師附中落淚喊滿意

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新化奪隊史首座HBL乙級金盃，教練洪聖育剪籃網。記者曾思儒／攝影
新化奪隊史首座HBL乙級金盃，教練洪聖育剪籃網。記者曾思儒／攝影

從預賽開始連戰皆捷，高師附中帶著15連勝進入今天108學年HBL乙級決賽最終戰，但挑戰16連勝封王的完美劇本卻遭新化高工破壞，一路落後下以57：71吞下全年唯一敗場，許多球員忍不住落淚，和欣喜慶祝隊史首座乙級金盃的新化成強烈對比。

「什麼方法都用了，但怎麼投都投不進。」高師附中教頭唐逸文賽後一個個擁抱球員，她透露心情其實很平靜，「該做的都做了，很開心的是球員戰術都執行的很好，最後也是很積極，心態是好的，盡力就好。」

高師附中沒有體育班，今年又遇新冠肺炎疫情，乙級是否舉行懸宕多時，高三為準備學測加上比賽未定，決賽前長達3個月沒有正常訓練。高三球員林宣緯紅著眼眶說，亞軍成績雖非完美，但已經滿意，「因為疫情一度打不成，大家都很辛苦去拚，這成果是值得的。」

高師附中共有5位高三生，其中4人已有理想學校，林宣緯就將成為彰師大新鮮人，賽後「爆哭」的他解釋說，情緒真的無法控制，「一開始覺得是學長，要忍住，做榜樣，但看到其他人哭成這樣，真的忍不住。」

新化扳倒強敵奪冠，教頭洪聖育眼眶也有些濕潤。他透露先情因疫情不確定比賽是否進行，高三球員心情很浮動，「那段時間很煎熬，但球員有堅持住，完成我們的約定。」他和球員多次開會，一談就是好幾個小時，彼此達成好好經營球隊的共識，今天一起享受榮耀果實。

高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中教頭唐逸文（左）安慰球員。記者曾思儒／攝影
高師附中教頭唐逸文（左）安慰球員。記者曾思儒／攝影
高師附中高三球員林宣緯賽後難過落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中高三球員林宣緯賽後難過落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影
高師附中奪冠差一步，多位球員落淚。記者曾思儒／攝影

HBL

延伸閱讀

HBL乙級／交大學姊做榜樣 竹商拚球技也顧成績

HBL乙級／新竹一家親 光復見證竹商奪首冠

HBL乙級／蠟燭多頭燒 許智超回饋母校

HBL乙級／新竹高商11連勝 拚隊史首冠

相關新聞

網球／美網規則太嚴苛 球王可能缺賽

3度打下美網金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）上周先轟美網防疫規則太嚴格，參賽幾乎「不可...

HBL乙級／全勝封王夢碎 高師附中落淚喊滿意

從預賽開始連戰皆捷，高師附中帶著15連勝進入今天108學年HBL乙級決賽最終戰，但挑戰16連勝封王的完美劇本卻遭新化高工...

網球／右膝再動刀 費德勒本季報銷

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）挑戰生涯第21冠的腳步，因傷要延到明年再起，他今天透過推特發出聲明，因...

格鬥／緬甸版王建民 昂拉恩桑出賽犯罪率就降低

ELEVEN SPORTS推出每周三全台獨家播映的格鬥節目「ONE格鬥冠軍賽：勇士精神」，今晚介紹的是「緬甸巨蟒」昂拉恩...

焦點人物／「被耽誤的」陳傑 vs. 陳天文400米跨欄分析

Copyrights©2020 黃培榮 成功大學航太工程博士 （頑童出品，v高手來讀 o藏起來讀 o必定要讀 v有目共讀，分析及心痛文章） （好奇心殺死一隻貓，感覺我就是那隻貓！好心痛的下了這個標

網球／疫情加速重整 美網協大裁員

美網能否如期在八月底舉行仍是未知數，在此之前，美國網球協會「瘦身」已成定局，預計裁員一百一十人，並關閉位於紐約白原市的辦...

網球／約克維奇喊美網條件嚴 英選手反嗆

8月底的美網目前預定如期舉行，但對抗新冠肺炎祭出多項防疫規定，讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovi...

高球／奧運金牌解囊 捐百萬辦比賽

一面準備PGA復賽，里約奧運摘下男子高球金牌的英國「世界球王」羅斯（Justin Rose）和妻子還著手投入另項活動，夫...

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

五股人期待已久的五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運，共有三層樓，一樓游泳池、二樓體適能中心、三樓為韻律及多功能教室...

東北角親子旅遊新景點 瑞芳運動公園啟用

結合山林地景的瑞芳運動公園今天正式啟用，新北市長侯友宜一早來到瑞芳運動公園，與瑞芳國中學生一起上體育課，來場3對3投籃對...

足球／國際賽事10月重啟 中華男足首戰作客尼泊爾

受到新冠肺炎疫情全面停擺的國際足球賽事，上周亞足聯特別與各會員國秘書長召開視訊會議，討論因疫情影響而停擺的賽事重啟日期和...

國訓宿舍開箱 選手、教練讚「像4星飯店」

經過近三年施工，國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍已有兩棟提供選手和教練分批入住，已經進駐的選手和教練紛紛給...

熱門新聞

日職／敲出追平長打 王柏融：瞄準高球

中職／牛棚燃燒殆盡 獅子軍難打出好成績

薪資談不攏+克難式選秀 美國職棒大浩劫來臨？

日職／陽岱鋼砲轟山崎康晃 關鍵兩分砲救了巨人

NBA／補強季後賽戰力 傳熱火有意簽卡珍斯

NBA／2023全美高中生排行榜 小詹姆斯名列第24

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。