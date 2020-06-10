HBL乙級／全勝封王夢碎 高師附中落淚喊滿意

從預賽開始連戰皆捷，高師附中帶著15連勝進入今天108學年HBL乙級決賽最終戰，但挑戰16連勝封王的完美劇本卻遭新化高工破壞，一路落後下以57：71吞下全年唯一敗場，許多球員忍不住落淚，和欣喜慶祝隊史首座乙級金盃的新化成強烈對比。

「什麼方法都用了，但怎麼投都投不進。」高師附中教頭唐逸文賽後一個個擁抱球員，她透露心情其實很平靜，「該做的都做了，很開心的是球員戰術都執行的很好，最後也是很積極，心態是好的，盡力就好。」

高師附中沒有體育班，今年又遇新冠肺炎疫情，乙級是否舉行懸宕多時，高三為準備學測加上比賽未定，決賽前長達3個月沒有正常訓練。高三球員林宣緯紅著眼眶說，亞軍成績雖非完美，但已經滿意，「因為疫情一度打不成，大家都很辛苦去拚，這成果是值得的。」

高師附中共有5位高三生，其中4人已有理想學校，林宣緯就將成為彰師大新鮮人，賽後「爆哭」的他解釋說，情緒真的無法控制，「一開始覺得是學長，要忍住，做榜樣，但看到其他人哭成這樣，真的忍不住。」