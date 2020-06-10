HBL乙級／新竹一家親 光復見證竹商奪首冠

HBL乙級決賽最終日，連HBL男甲8強隊伍光復高中男籃都戴著口罩、手持拉拉棒為新竹高商女籃加油，最終竹商以64：54力退能仁家商，光復男籃也成竹商迎接隊史HBL乙級首冠的見證者。

光復教頭陳定杰透露，兩校有地緣之便，竹商女籃每兩周就會造訪，和光復「小隊」進行友誼賽增加經驗，他開玩笑說：「我打不贏能仁，希望女籃能贏能仁啊！」

光復男籃這周剛好北上參加友誼賽，今天自己比賽時間剛好和竹商最終戰錯開，全隊在教頭帶隊下場邊觀戰，陳定杰認為讓子弟兵感受有觀眾的氛圍和壓力也是學習，畢竟今年HBL甲級從8強賽就「閉門」舉行，加上學長畢業，球員抗壓性訓練等於重新開始。

光復去年成為新竹第一支打進HBL男甲4強的隊伍，竹商女籃今年也改寫隊史，且是以預、複、決賽12連勝佳績迎接隊史首冠，創隊教練陳姿汶感性說：「謝謝大家，感謝高中體總舉辦比賽，也要謝謝學校支持，我們才能走到這邊。」

陳姿汶提到，女籃一路闖關，真的帶起全校的運動風氣和凝聚力，今天學校除動員上百啦啦隊，校內也同步收看轉播，「學生真的為了籃球瘋狂！」