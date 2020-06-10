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網球／美網規則太嚴苛 球王可能缺賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
約克維奇很可能放棄今年美網，將注意力放在延到9月的法網。 美聯社
約克維奇很可能放棄今年美網，將注意力放在延到9月的法網。 美聯社

3度打下美網金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）上周先轟美網防疫規則太嚴格，參賽幾乎「不可能」，本周受訪更直接說，很可能放棄今年美網，將注意力放在延到9月的法網

職網賽季因新冠肺炎，3月起全面喊卡，百年歷史的溫布頓直接取消，原本5月舉行的法網延至9月，年初澳網成為目前唯一成功舉辦的大滿貫賽，男單得主更是小約。

不過小約挑戰第18座大滿貫的腳步可能要緩晚，他認為美網規則太嚴苛，不飛去紐約是很可能的選擇，他說：「我聊過的大部分球員都對去美網很悲觀。對我來說，就不前狀況，最可能是從9月紅土賽季重回賽場。」

今年美網會內賽從8月31日點燃戰火，目前美國網協表示會如期舉行，不過開出的防疫規則十分嚴格，包括美國境外球員抵達美國後要先隔離14天、限制可進入的球場、控制每場比賽在場人數、球員不能前往曼哈頓等。

世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上周也曾表示，對前往紐約抱持疑慮，當球員無法確保能安全旅行下，比賽不該恢復舉行，世界排名第3的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天則是宣布右膝再度動刀，本季直接報銷，代表世界前3可能都缺席今年美網。

美網 法網 Roger Federer

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