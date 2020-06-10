聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／美網規則太嚴苛 球王可能缺賽
3度打下美網金盃的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）上周先轟美網防疫規則太嚴格，參賽幾乎「不可能」，本周受訪更直接說，很可能放棄今年美網，將注意力放在延到9月的法網。
職網賽季因新冠肺炎，3月起全面喊卡，百年歷史的溫布頓直接取消，原本5月舉行的法網延至9月，年初澳網成為目前唯一成功舉辦的大滿貫賽，男單得主更是小約。
不過小約挑戰第18座大滿貫的腳步可能要緩晚，他認為美網規則太嚴苛，不飛去紐約是很可能的選擇，他說：「我聊過的大部分球員都對去美網很悲觀。對我來說，就不前狀況，最可能是從9月紅土賽季重回賽場。」
今年美網會內賽從8月31日點燃戰火，目前美國網協表示會如期舉行，不過開出的防疫規則十分嚴格，包括美國境外球員抵達美國後要先隔離14天、限制可進入的球場、控制每場比賽在場人數、球員不能前往曼哈頓等。
世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上周也曾表示，對前往紐約抱持疑慮，當球員無法確保能安全旅行下，比賽不該恢復舉行，世界排名第3的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）今天則是宣布右膝再度動刀，本季直接報銷，代表世界前3可能都缺席今年美網。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言