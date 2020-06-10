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網球／右膝再動刀 費德勒本季報銷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
右膝再動刀 費德勒本季報銷。 法新社
右膝再動刀 費德勒本季報銷。 法新社

「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）挑戰生涯第21冠的腳步，因傷要延到明年再起，他今天透過推特發出聲明，因右膝動手術，確定缺席今年剩下比賽，預計明年再復出球場。

38歲的費德勒2月才動了右膝關節鏡手術，復原預計要花4個月，不過他復健期間剛好遇到新冠肺炎大爆發，職網賽事全面喊卡，不料恢復狀況不如預期，他才發出這篇名為「親愛的球迷」的公告。

「幾周前，我在最初的復健過程遇到挫折，我不得不再動另一次右膝的關節鏡手術。」費德勒表示，目前狀況有點像2017年賽季，「我計畫花費必要的時間，等到百分之百恢復最好水準好再復出。」

「我會期待2021賽季回歸時看到大家。」8月將過39歲生日的費德勒預告。

今年網球賽季因新冠肺炎停擺，球員從3月開始「失業」，目前到8月前都不會有職網賽事，費德勒擅長的溫布頓更直接取消，訂8月底登場的美網和延到9月的法網目前能否舉行也打上問號。

費德勒 Roger Federer 美網

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