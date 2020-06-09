網球／約克維奇喊美網條件嚴 英選手反嗆

8月底的美網目前預定如期舉行，但對抗新冠肺炎祭出多項防疫規定，讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）喊規則太嚴格，參賽堪稱「不可能的任務」，不過一番發言卻被英國網將伊凡斯（Dan Evans）酸，小約的考量是「頂尖球員的煩惱」。

美網防疫規範之一包括每名球員只能帶一名成員進場，小約認為光是團隊就包括教練、訓練員和防護員，美網規定太嚴格，不過30歲的伊凡斯認為根本沒什麼。

「總有些球員需要讓步。」伊凡斯受訪時說，他認為只准許一位團隊成員隨行並沒什麼大不了，「進入籤表的大部分球員，只會帶著一位教練隨行，不是每個人都會和約克維奇一樣有物理治療師和訓練員，所以我認為這樣的爭論並非大多數的聲音，只來自真正頂尖的那部分球員。」

世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾上周也曾表示，對前往紐約抱持疑慮，當球員無法確保能安全旅行下，比賽不該恢復舉行。

伊凡斯也提出自己看法，他認為ATP成立基金會救濟球員是美事一樁，「但沒什麼比大滿貫的獎金幫助更大，這是我認為的重點，球員們該團結，約克維奇和納達爾該真正幫助低排名的球員，讓他們有好的報酬。」他補充說，獎金並非一切，健康也至關重要，「但若是夠安全的情況下，我不認為只有一名教練會是不參加比賽的好理由。」