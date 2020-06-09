快訊

高雄市代理市長人選 這兩人呼聲高

連署破1.2萬份！罷免黃捷發起人 宣告下一步行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／約克維奇喊美網條件嚴 英選手反嗆

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）。 歐新社
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）。 歐新社

8月底的美網目前預定如期舉行，但對抗新冠肺炎祭出多項防疫規定，讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）喊規則太嚴格，參賽堪稱「不可能的任務」，不過一番發言卻被英國網將伊凡斯（Dan Evans）酸，小約的考量是「頂尖球員的煩惱」。

美網防疫規範之一包括每名球員只能帶一名成員進場，小約認為光是團隊就包括教練、訓練員和防護員，美網規定太嚴格，不過30歲的伊凡斯認為根本沒什麼。

「總有些球員需要讓步。」伊凡斯受訪時說，他認為只准許一位團隊成員隨行並沒什麼大不了，「進入籤表的大部分球員，只會帶著一位教練隨行，不是每個人都會和約克維奇一樣有物理治療師和訓練員，所以我認為這樣的爭論並非大多數的聲音，只來自真正頂尖的那部分球員。」

世界排名第2的「西班牙蠻牛」納達爾上周也曾表示，對前往紐約抱持疑慮，當球員無法確保能安全旅行下，比賽不該恢復舉行。

伊凡斯也提出自己看法，他認為ATP成立基金會救濟球員是美事一樁，「但沒什麼比大滿貫的獎金幫助更大，這是我認為的重點，球員們該團結，約克維奇和納達爾該真正幫助低排名的球員，讓他們有好的報酬。」他補充說，獎金並非一切，健康也至關重要，「但若是夠安全的情況下，我不認為只有一名教練會是不參加比賽的好理由。」

美網 約克維奇 納達爾

延伸閱讀

NBA／加索、納達爾募集1400萬歐元 協助西班牙防疫

網球／美網祭超嚴厲防疫手段 約克維奇：太極端

網球／稱費德勒排不進史上前二 前溫網冠軍更看好約帥

網球／球王約克維奇自辦巴爾幹巡迴賽 汀恩、迪米特洛夫報名

相關新聞

網球／新冠肺炎受災戶 美網協大砍110人

美國是新冠肺炎重災區，美國網協也成「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工，另外減少未來幾年的海外出差支出，對抗新冠...

足球／國際賽事10月重啟 中華男足首戰作客尼泊爾

受到新冠肺炎疫情全面停擺的國際足球賽事，上周亞足聯特別與各會員國秘書長召開視訊會議，討論因疫情影響而停擺的賽事重啟日期和...

網球／約克維奇喊美網條件嚴 英選手反嗆

8月底的美網目前預定如期舉行，但對抗新冠肺炎祭出多項防疫規定，讓塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovi...

高球／奧運金牌解囊 捐百萬辦比賽

一面準備PGA復賽，里約奧運摘下男子高球金牌的英國「世界球王」羅斯（Justin Rose）和妻子還著手投入另項活動，夫...

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

五股人期待已久的五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運，共有三層樓，一樓游泳池、二樓體適能中心、三樓為韻律及多功能教室...

東北角親子旅遊新景點 瑞芳運動公園啟用

結合山林地景的瑞芳運動公園今天正式啟用，新北市長侯友宜一早來到瑞芳運動公園，與瑞芳國中學生一起上體育課，來場3對3投籃對...

國訓宿舍開箱 選手、教練讚「像4星飯店」

經過近三年施工，國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍已有兩棟提供選手和教練分批入住，已經進駐的選手和教練紛紛給...

網球／小威「肌」密 靠拳擊練爆發力

一般人或許以為拳擊只運動到手與腳，實際上卻是全身運動，擁有正確觀念，也能當作健身運動，只要接受專業教練指導，頗容易上手。...

體育跨界大亂鬥 球后小戴肉搏林郁婷

新冠肺炎疫情期間，國內體壇好手留在左營國訓中心備戰，並且尋求不同的訓練刺激，包括羽球「世界球后」戴資穎、空手道「小清新」...

網球／黑人就是小威 美女將喊膚色歧視

非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，同是黑皮膚的美國女網將湯生（Taylor To...

足球／相挺佛洛伊德 英國國腳：歧視就像流行病

美國非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死不只全美關注，歐洲也有許多遊行集會響應，英格蘭國腳史特林（Rahee...

5度扣關失利 伊斯坦堡打算申辦2032年奧運

土耳其奧林匹克委員會副主席阿拉特7日喊出「伊斯坦堡準備好成為2032年奧運候選城巿」。第一大城和商業中心伊斯坦堡過去曾經...

熱門新聞

日職／韓國經驗大失敗 半數洋將不到兩年就再見

MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

玉山盃／獨缺的冠軍到手 吳柏宏：感謝選手拚到最後

布萊恩傳人泰托姆 塞爾蒂克爭冠指標

NBA／艾德里奇賽季報銷 馬刺復賽之路蒙上陰影

MLB／再提案打76場 聯盟：48小時沒共識場次會越少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。