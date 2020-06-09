高球／奧運金牌解囊 捐百萬辦比賽

一面準備PGA復賽，里約奧運摘下男子高球金牌的英國「世界球王」羅斯（Justin Rose）和妻子還著手投入另項活動，夫妻倆決定贊助3萬5千英鎊（約新台幣135萬）英國一場新舉辦的女子高球賽，希望幫助同胞在新冠肺炎期間仍維持比賽感覺。

為英國職業球員設計的「羅斯女子系列賽」預計有7場的單日賽程，這系列賽事都是「閉門」不開放球迷，但天空電視台將轉播

。第一站從6月18日展開，地點是漢普郡的布魯克赫斯特莊園高爾夫俱樂部，另一場計畫在皇家聖喬治舉行；皇家聖喬治原本是今年英國公開賽舉辦地，但受新冠肺炎疫情影響取消。

羅斯表示，願意贊助是因PGA本周就重啟賽事，但LPGA將一路停賽到7月底，「職業運動的選手不是機器，不是開關按下就好，我們需要培養用來倚賴的技能，通常要在壓力下來培養。」

他提到，和妻子討論後認為，這是一次能幫助同胞的機會，「獎金不是太多，但我們希望這個系列賽能讓具有天份的女將有機會展現她們的技巧。」

這場新系列賽是由女子歐巡賽球員楊恩（Liz Young）和前職業球員麥克尼文（Jason MacNiven）設計，但在羅斯慷慨解囊前，賽事沒有任何贊助商。