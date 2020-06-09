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金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
五股國民運動中心內的體適能中心。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心內的體適能中心。記者吳亮賢／攝影

五股人期待已久的五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運，共有三層樓，一樓游泳池、二樓體適能中心、三樓為韻律及多功能教室，首創科技感的「BlazePod」光動體驗課程，可提升銀髮族的反應力、敏捷力，並訓練幼兒感覺統合能力，為讓民眾搶先體驗，也祭出試營運日起14天全館免費，各項課程8折優惠。

在試營運前3天，市議員陳明義今下午邀請區長、里長率先到場參觀，對於即將擁有在地的運動中心，每個人都露出開心又期待的神情。陳明義表示，過去五股人得跑到泰山或蘆洲才有運動中心可使用，經過多年爭取，選址、找預算、工程規劃等，「五股人終於擁有一座屬於自己的運動中心。」

由於新北市長侯友宜將在12日當天主持開幕儀式，體育處長洪玉玲今也率隊場勘，確認各項設施皆已到位，五股國民運動中心教學主任熊磊也現場示範首創的光動體驗課程及菲力士棒(FLEXI-BAR)訓練，展現獨有特色。

熊磊指出，光動體驗課程透過交錯閃爍的反應燈，放置在牆上或地板四周，讓民眾依序碰觸，藉此提升銀髮族的敏捷及反應力，並訓練幼兒的感覺統合能力，為全齡化的課程，運動數據更能透過手機即時查看；菲力士棒則可訓練深層軀幹肌肉、腹肌及肩部，有效地雕塑體態。

體育處長洪玉玲表示，五股國民運動中心鄰近微風運河，鐵人三項運動盛行，菲力士棒課程可訓練在地選手，另外整體場館也與知名插畫工作者「包大山」合作，以五股溼地彈塗魚為意象，打造多項公共藝術，融入在地自然景觀。

市議員陳明義今下午邀請區長、里長率先到場參觀。記者吳亮賢／攝影
市議員陳明義今下午邀請區長、里長率先到場參觀。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心韻律教室。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心韻律教室。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心教學主任熊磊(左)示範首創的光動體驗課程及菲力士棒(FLEXI-BAR)訓練。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心教學主任熊磊(左)示範首創的光動體驗課程及菲力士棒(FLEXI-BAR)訓練。記者吳亮賢／攝影
五股國民運動中心游泳池。記者吳亮賢／攝影
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