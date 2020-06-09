快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

東北角親子旅遊新景點 瑞芳運動公園啟用

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
瑞芳運動公園的大冠鷲展翅造型天幕球場。圖／新北市體育處提供
瑞芳運動公園的大冠鷲展翅造型天幕球場。圖／新北市體育處提供

結合山林地景的瑞芳運動公園今天正式啟用，新北市長侯友宜一早來到瑞芳運動公園，與瑞芳國中學生一起上體育課，來場3對3投籃對抗賽，整個園區結合山林地形規劃，與自然環境交融設計的大冠鷲展翅造型天幕球場，豐富多元的共融遊具及成人體健設施，滿足所有年齡層運動需求。

新北市長侯友宜表示，瑞芳運動公園是瑞芳區首座大型全齡共融式公園，也是新北市公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫完工的第21處公園，順應自然地形、融入原有地景設置山林步道，並規劃親子共融式遊具、成人體健設施，而運動天幕籃球場更是周邊學校運動場的延伸，不管是學生上體育課、辦理地區型或校際籃球賽都是非常適合的選擇。

新北市在去年推出新運動品牌「新北運動聚點」，以健身中心、國民運動中心及運動天幕為品牌主軸，預計4年啟用34處，今天瑞芳運動公園啟用，本周五第15座五股國民運動中心將啟用試營運，年底還有新店國民運動中心。

新北市體育處表示，瑞芳運動公園位於瑞芳區員山子路及蛇子形路交叉路口，佔地面積1萬3830平方公尺，全區環園步道採融合自然地景，呼應原有山勢地形設計，運動天幕的設計以當地自然美學瑞芳地區特有「大冠鷲」為發想，圓弧造型象徵展開的雙翅，守護山林，也照顧來休閒運動遊憩的人們。

瑞芳運動公園啟用後，成為東北角區域最新景點，民眾到九份、金瓜石旅遊時，多了安排行程的新選擇，另外公園前有瑞侯自行車道及淡蘭古道，可串聯成適合親子同樂的低碳運動旅遊路線。

國民

延伸閱讀

高市長補選 侯友宜：國民黨應不避戰、不畏戰、不怯戰

瑞芳運動公園啟用 圖書館預計7月竣工

朱立倫披高雄戰袍？侯友宜：朱若願意是黨非常好的選擇

「除秀、殺柯、儆侯」？柯低調：請忘了我的存在

相關新聞

網球／新冠肺炎受災戶 美網協大砍110人

美國是新冠肺炎重災區，美國網協也成「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工，另外減少未來幾年的海外出差支出，對抗新冠...

足球／國際賽事10月重啟 中華男足首戰作客尼泊爾

受到新冠肺炎疫情全面停擺的國際足球賽事，上周亞足聯特別與各會員國秘書長召開視訊會議，討論因疫情影響而停擺的賽事重啟日期和...

五股國民運動中心搶先看 首創光動體驗課程

五股人期待已久的五股國民運動中心將在6月12日開幕試營運，共有三層樓，一樓游泳池、二樓體適能中心、三樓為韻律及多功能教室...

東北角親子旅遊新景點 瑞芳運動公園啟用

結合山林地景的瑞芳運動公園今天正式啟用，新北市長侯友宜一早來到瑞芳運動公園，與瑞芳國中學生一起上體育課，來場3對3投籃對...

國訓宿舍開箱 選手、教練讚「像4星飯店」

經過近三年施工，國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍已有兩棟提供選手和教練分批入住，已經進駐的選手和教練紛紛給...

網球／小威「肌」密 靠拳擊練爆發力

一般人或許以為拳擊只運動到手與腳，實際上卻是全身運動，擁有正確觀念，也能當作健身運動，只要接受專業教練指導，頗容易上手。...

體育跨界大亂鬥 球后小戴肉搏林郁婷

新冠肺炎疫情期間，國內體壇好手留在左營國訓中心備戰，並且尋求不同的訓練刺激，包括羽球「世界球后」戴資穎、空手道「小清新」...

網球／黑人就是小威 美女將喊膚色歧視

非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，同是黑皮膚的美國女網將湯生（Taylor To...

足球／相挺佛洛伊德 英國國腳：歧視就像流行病

美國非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死不只全美關注，歐洲也有許多遊行集會響應，英格蘭國腳史特林（Rahee...

5度扣關失利 伊斯坦堡打算申辦2032年奧運

土耳其奧林匹克委員會副主席阿拉特7日喊出「伊斯坦堡準備好成為2032年奧運候選城巿」。第一大城和商業中心伊斯坦堡過去曾經...

高球／PGA本周復賽 潘政琮開工

3月開始因新冠肺炎全面停賽，PGA巡迴賽本周從德州重啟賽程，擔任復賽第一站的沃斯堡邀請賽（Charles Schwab ...

網球／小威教練發起特別賽 西西帕斯也響應

今年美網和法網能否舉行還懸而未決，不過已經有場新的網球特別賽準備登場，參賽者還包括3位世界前10的好手。

熱門新聞

日職／韓國經驗大失敗 半數洋將不到兩年就再見

NBA／艾德里奇賽季報銷 馬刺復賽之路蒙上陰影

MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

布萊恩傳人泰托姆 塞爾蒂克爭冠指標

玉山盃／獨缺的冠軍到手 吳柏宏：感謝選手拚到最後

MLB／再提案打76場 聯盟：48小時沒共識場次會越少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。