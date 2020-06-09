足球／國際賽事10月重啟 中華男足首戰作客尼泊爾

受到新冠肺炎疫情全面停擺的國際足球賽事，上周亞足聯特別與各會員國秘書長召開視訊會議，討論因疫情影響而停擺的賽事重啟日期和復賽配套措施，並拍板世界盃資格賽第二輪賽事將於10月恢復進行，而原定於3月舉行的亞足聯盃外圍賽和4月的亞足聯盃小組賽也暫定將會復賽。

在這次會議中，亞足聯與各國秘書長共同確認世界盃資格賽第二輪將會在10月國際比賽日恢復進行，最終輪賽事和亞洲盃資格賽第三輪將在明年（2021年）3月進行。

賽程調整過後，中華男足預計於10月8日作客尼泊爾，11月12日作客澳洲，最後於11月17日主場迎戰科威特，詳細開賽時間和地點將提報亞足聯審核後公布。於此期間亞足聯將密切與各國保持聯繫了解各國疫情發展，並以參賽球隊和球迷的安全為第一考量。

另外，原定於3月進行的亞足聯盃外圍賽和4月進行的亞足聯盃小組賽也於會議中暫定今年會繼續舉辦，由於港超代表和富大埔宣布退賽，和富大埔的參賽席次將由傑志遞補，外圍賽將由高市台電與蒙古代表烏蘭巴托FC爭取晉級小組賽機會。目前亞足聯盃東亞區外圍賽日期暫定於月和9月辦理，小組賽將於10月至11月間採集中賽制方式進行。