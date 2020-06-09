快訊

為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／新冠肺炎受災戶 美網協大砍110人

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
美國網協成新冠肺炎「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工。 美聯社
美國網協成新冠肺炎「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工。 美聯社

美國是新冠肺炎重災區，美國網協也成「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工，另外減少未來幾年的海外出差支出，對抗新冠肺炎疫情期間造成的損失。

美網協也宣布，將關閉位於紐約白原市的辦公室，剩下的員工仍將在紐約辦公，但新落腳處還沒確定。

除了裁員、關辦公室、減少海外出差，美網協節省開支的具體作法還包括合併球員發展部門和設備部門，並減少會議次數，明年到2023年預計一年只會進行一次大型面對面會議。

美網協會執行董事杜斯（Michael Dowse）表示，組織重整計畫後，協會會更有效率運作，但也遺憾宣布裁員消息，「很不幸的，是到組織縮編的負面影響，今天對很多協會裡的家庭是充滿挑戰的一天。」

美網協縮編後最快面臨的挑戰就是美網，作為新冠肺炎後第一個回歸的網球大滿貫，美網目前仍訂如期在8月31日展開會內賽，目前傾向不開放球迷的「密門」方式舉行，但相關防疫規定十分嚴格，現任球王約克維奇Novak Djokovic）就形容參加美網堪稱「不可能的任務」。

美網 Novak Djokovic 約克維奇

相關新聞

網球／新冠肺炎受災戶 美網協大砍110人

美國是新冠肺炎重災區，美國網協也成「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工，另外減少未來幾年的海外出差支出，對抗新冠...

網球／小威「肌」密 靠拳擊練爆發力

一般人或許以為拳擊只運動到手與腳，實際上卻是全身運動，擁有正確觀念，也能當作健身運動，只要接受專業教練指導，頗容易上手。...

國訓宿舍開箱 選手、教練讚「像4星飯店」

經過近三年施工，國家運動訓練中心新建宿舍陸續完工，總共三棟宿舍已有兩棟提供選手和教練分批入住，已經進駐的選手和教練紛紛給...

體育跨界大亂鬥 球后小戴肉搏林郁婷

新冠肺炎疫情期間，國內體壇好手留在左營國訓中心備戰，並且尋求不同的訓練刺激，包括羽球「世界球后」戴資穎、空手道「小清新」...

網球／黑人就是小威 美女將喊膚色歧視

非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，同是黑皮膚的美國女網將湯生（Taylor To...

足球／相挺佛洛伊德 英國國腳：歧視就像流行病

美國非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死不只全美關注，歐洲也有許多遊行集會響應，英格蘭國腳史特林（Rahee...

5度扣關失利 伊斯坦堡打算申辦2032年奧運

土耳其奧林匹克委員會副主席阿拉特7日喊出「伊斯坦堡準備好成為2032年奧運候選城巿」。第一大城和商業中心伊斯坦堡過去曾經...

高球／PGA本周復賽 潘政琮開工

3月開始因新冠肺炎全面停賽，PGA巡迴賽本周從德州重啟賽程，擔任復賽第一站的沃斯堡邀請賽（Charles Schwab ...

網球／小威教練發起特別賽 西西帕斯也響應

今年美網和法網能否舉行還懸而未決，不過已經有場新的網球特別賽準備登場，參賽者還包括3位世界前10的好手。

美網防疫層層卡 球王「難過」

百年歷史的溫布頓已因新冠肺炎取消，訂八月卅一日開戰的美網將成疫情爆發後第一場網壇大滿貫賽，但三度奪冠的塞爾維亞「世界球王...

藤球／嘉藥逆轉勝 全團賽包雙冠

109年全國藤球團體錦標賽今天壓軸登場的社會公開組三人賽，台北市隊和嘉南藥大隊決勝的第3點纏鬥3局，嘉藥驚險逆轉，囊括全...

射箭／企業聯賽上半季收兵 愛山林居龍頭

受新冠肺炎影響，中華企業射箭聯賽二年例行賽減半，上半季今天在雨中收兵，新竹愛山林隊雖以2：3不敵台中銀行隊，總積分14分...

熱門新聞

日職／韓國經驗大失敗 半數洋將不到兩年就再見

NBA／艾德里奇賽季報銷 馬刺復賽之路蒙上陰影

布萊恩傳人泰托姆 塞爾蒂克爭冠指標

MLB／判超爛還竊聽 最惡裁判獲大聯盟認證真的爛

MLB／再提案打76場 聯盟：48小時沒共識場次會越少

玉山盃／獨缺的冠軍到手 吳柏宏：感謝選手拚到最後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。