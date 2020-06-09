網球／新冠肺炎受災戶 美網協大砍110人

美國是新冠肺炎重災區，美國網協也成「受災戶」，協會今天宣布，將裁員110名員工，另外減少未來幾年的海外出差支出，對抗新冠肺炎疫情期間造成的損失。

美網協也宣布，將關閉位於紐約白原市的辦公室，剩下的員工仍將在紐約辦公，但新落腳處還沒確定。

除了裁員、關辦公室、減少海外出差，美網協節省開支的具體作法還包括合併球員發展部門和設備部門，並減少會議次數，明年到2023年預計一年只會進行一次大型面對面會議。

美網協會執行董事杜斯（Michael Dowse）表示，組織重整計畫後，協會會更有效率運作，但也遺憾宣布裁員消息，「很不幸的，是到組織縮編的負面影響，今天對很多協會裡的家庭是充滿挑戰的一天。」

美網協縮編後最快面臨的挑戰就是美網，作為新冠肺炎後第一個回歸的網球大滿貫，美網目前仍訂如期在8月31日展開會內賽，目前傾向不開放球迷的「密門」方式舉行，但相關防疫規定十分嚴格，現任球王約克維奇（Novak Djokovic）就形容參加美網堪稱「不可能的任務」。