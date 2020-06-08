網球／黑人就是小威 美網將喊膚色歧視

非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死讓美國種族歧視問題再浮現，同是黑皮膚的美國女網將湯生（Taylor Townsend）也有深深感慨，24歲的她表示，自己就曾因膚色被誤認多次，這就是歧視一部分。

「每個人看到黑人，就會認為是大威廉絲（Venus Williams）或是小威廉絲（Serena Williams）或史蒂芬絲（Sloane Stephens）。」世界排名73的湯生不滿說，自己常被誤認成其他網將，卻很少聽到正確答案。

去年開始，湯生又和另個黑人網將名字相連，她說：「我已經和很多人爭論了，他們說我是高芙（Coco Gauff），我說不是，但大家覺得我們都長一樣，身形也一樣。」

年僅16歲的高芙去年溫布頓一戰成名，是目前女網備受看好的明日之星，她先前也曾為佛洛伊德發聲，喊歧視狀況「現在就需要被改變」；男網世界排名81的非裔美籍選手帝亞弗（Frances Tiafoe）也在社群發布一支影片，他和女友在影片中放下球拍、舉起雙手，傳達對非裔美國人不公平對待導致死亡的憂慮。

湯生指出，膚色讓她受到許多不公平，一般選手不會被特別檢查，她卻會被檢查包包、選手證，連教練身分和包包都會被檢視，「這是額外的安檢，額外的預防措施確認我是誰，這就是我們的現實狀況，每次都如此，在美國、海外的比賽都一樣。」她盼這次事件是個契機，讓黑人能夠真正擺脫外界的歧視眼光。