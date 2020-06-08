高球／PGA將復賽 嘉信挑戰賽閉門開打

PGA美國職業高爾夫巡迴賽本週「復工」，將由嘉信挑戰賽打頭陣，這也是PGA歷經3個月停賽後復賽的第1站，不過礙於疫情關係，PGA復賽後將先以「閉門」方式舉行。

PGA自3月12日球員錦標賽首輪打完後，就因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響全面停賽，嘉信挑戰賽原訂5月21日舉行，同樣因疫情延後至6月12日開打，沒想到意外成為PGA復賽後的首站。

3個月沒有比賽可打，PGA球星早已按捺不住，因此總獎金750萬美元（約新台幣2.2億元）的嘉信挑戰賽大咖球星雲集，卡司堪稱歷年之最，世界排名前3的好手全都參賽，包括台灣旅美高球好手潘政琮。

依照PGA防疫計畫，復賽後的前4站都採閉門方式舉行，包括本週開打的嘉信挑戰賽，以及傳承高球賽、旅行者錦標賽與火箭菁英賽，至於未來是否開放，還得再評估。

7月9日開打的強鹿菁英賽（John Deere Classic），原是PGA復賽後的第5站，外界預料將有機會可開放球迷進場觀賽，不料大會5月底提前宣布今年比賽取消。

緊接在後的紀念高球賽，將在俄亥俄州都柏林的繆菲爾德鄉村高爾夫俱樂部舉行，所幸俄亥俄州長狄懷恩（Mike DeWine）已宣布，這場比賽將開放球迷進場，不過人數仍須控管，僅開放過去的一半。