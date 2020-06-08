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足球／相挺佛洛伊德 英國腳：歧視就像流行病

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美國非裔黑人佛洛伊德（George Floyd）之死不只全美關注，歐洲也有許多遊行集會響應，英格蘭國腳史特林（Raheem Sterling）也一起發聲，稱「歧視是當前唯一疾病」。

儘管英國政府警告因新冠肺炎要避免參加大型群聚活動，英國仍有上千人參加「黑人的命也是命」遊行，包括倫敦、布里斯托、曼徹斯特、諾丁罕、愛丁堡等城市都有反歧視的相關活動；效力英超曼城隊的史特林受訪也公開表達立場，25歲的他表示，反歧視就是當前最重要的事情，「因為這會年復一年的發生。」

史特林形容說，歧視就像是種流行病，大家都想找到方式停止這問題，這就是現在抗議者正在進行的事情，「他們想找到方式解決看到不公義的事情，他們正在為自己而戰。」他認為只要採取和平和安全的方式表達訴求，在不傷害到任何人的情況下，抗議者會繼續伸張正義。

已經有許多運動明星為佛洛伊德事件挺身而出，在德甲征戰的英格蘭20歲球星桑丘（Jadon Sancho）先前也發出聲明，史特林成為最近一位挺身而出的球星。

史特林不認為自己發言會影響表現或外界觀感，強調自己是做「正確的事」，社群上也看到很多人表達立場，他也會持續發聲，希望社會和體制真的能因這次事件真正改變。

德甲

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