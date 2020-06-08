5度扣關失利 伊斯坦堡打算申辦2032年奧運

土耳其奧林匹克委員會副主席阿拉特7日喊出「伊斯坦堡準備好成為2032年奧運候選城巿」。第一大城和商業中心伊斯坦堡過去曾經5度申辦奧運失利。

阿拉特（Hasan Arat）7日告訴安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）：「我認為土耳其不該放棄主辦奧運的抱負。同時，我認為土耳其應該申辦2032年夏季奧運。」

他強調，年輕人口眾多的土耳其應該堅守此一目標，「伊斯坦堡準備好成為奧運候選城巿」。

國際奧林匹克委員會（IOC）於2013年表決，東京在第2輪投票擊敗伊斯坦堡而贏得2020年奧運的主辦權。阿拉特當時是土耳其申辦奧運委員會主席。

他昨天說：「應該由土耳其主辦（2020年）奧運。」2020年奧運另一候選城巿馬德里，決選時在第一輪投票輸給伊斯坦堡。在此之前，伊斯坦堡也曾申辦2000、2004、2008、2012年奧運。

2024、2028年奧運舉辦城巿分別為巴黎、洛杉磯。IOC將於2021至2025年間決定2032年奧運舉辦城市。

報導指出，阿拉特敦促土耳其新生代務必懷抱奧運夢，政治人物也要堅定立場，「此一任務終將達成」。

他表示，土耳其已經完成在2020年奧運候選城巿階段時，針對基礎設施所做承諾，包括道路、地鐵、連結歐亞大陸的馬爾馬雷（Marmaray）海底鐵路隧道和伊斯坦堡新機場。

如果伊斯坦堡最終得以主辦2032年奧運，那麼土耳其將成為第一個主辦奧運的穆斯林國家，那也會是第一次橫跨歐、亞兩洲舉辦的奧運。