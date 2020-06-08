高球／PGA本周復賽 潘政琮開工
3月開始因新冠肺炎全面停賽，PGA巡迴賽本周從德州重啟賽程，擔任復賽第一站的沃斯堡邀請賽（Charles Schwab Challenge）11日登場，我國好手潘政琮也「開工」，小潘自行開車到球場並完成新冠肺炎檢測，還在社群分享檢測陰性的好消息。
沃斯堡邀請賽是PGA復賽第一站，接續的傳承盃高球賽（RBC Heritage）、旅行者錦標賽（Travelers Championship）和火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic）也採不開放球迷的「閉門」方式舉行，7月9到12日進行的約翰·迪爾精英賽（John Deere Classic）可能是第一場開放觀眾的賽事。
擔綱復賽後首戰，沃斯堡邀請賽剛出爐的籤表十分「有看頭」，世界前3的北愛爾蘭球王麥克羅伊（Rory McIlroy）、西班牙好手拉姆（Jon Rahm）和美國前球王凱普卡（Brooks Koepka）頭兩天都將同組競技，另組匯集湯瑪斯（Justin Thomas）、佛勒（Rickie Fowler）和史皮斯（Jordan Spieth）的組合同樣吸睛。
相隔12周才盼到PGA賽事回歸，世界前20的選手有16人報到，去年並列第3名的潘政琮也參賽，盼在今年參加的第6站打出佳績。
小潘抵達球場就接受新冠肺炎檢測，他肯定PGA及大會打造出安全環境，現在每場比賽前球員都要接受檢測，且只需幾小時就知結果；他也向球迷報平安，宣布自己被「搓鼻子」後得到檢測結果呈陰性，可放心投入周四開戰的賽事。
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