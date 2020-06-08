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網球／小威教練發起特別賽 西西帕斯也響應

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
西西帕斯。 歐新社
西西帕斯。 歐新社

今年美網和法網能否舉行還懸而未決，不過已經有場新的網球特別賽準備登場，參賽者還包括3位世界前10的好手。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）是這場數位賽事的聯合創辦人，他希望透過「終極網球對決（Ultimate Tennis Showdown，簡稱UTS）」吸引更多年輕族群，增加網球球迷的基數。

「球迷能透過更好管道了解球員的情緒，尤其是場上的情緒，這是之前最大的障礙。」莫拉托魯表示，透過UTS就是希望聚焦年輕族群，吸引新生代的粉絲。

這場比賽將在連續5周的周末舉行，提供多視角轉播，參賽球員也可以和球迷互動，包括希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、世界排名第8的義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）、世界排名第10的比利時好手葛芬（David Goffin）、世界排名第22的帕爾雷（Benoit Paire）等都將參賽；目前世界排名239的布朗（Dustin Brown）以35歲年紀成為最年長的參賽者，他的代表作是5年前在溫布頓第二輪擊敗「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。

比賽地點是位於法國蔚藍海岸的莫拉托魯網球學院，因新冠肺炎影響，現場不會開放觀眾，工作人員人數也有限制，且要保持社交安全距離。

小威廉絲 美網 Stefanos Tsitsipas

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