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射箭／企業聯賽上半季收兵 愛山林居龍頭

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
新竹愛山林隊在上半季排名第一。圖／中華企業射箭聯盟提供
新竹愛山林隊在上半季排名第一。圖／中華企業射箭聯盟提供

受新冠肺炎影響，中華企業射箭聯賽二年例行賽減半，上半季今天在雨中收兵，新竹愛山林隊雖以2：3不敵台中銀行隊，總積分14分仍續當龍頭，下半季將於7月4、5日在國立體育大學射箭場重燃戰火，。

上半季賽事共五輪，新竹愛山林今天由林詩嘉打頭陣，她「加射」力克昔日戰友譚雅婷，第2點鄧宇成和高浩文同樣纏戰到加射，這次由台中銀行的高浩文拿下勝利，將點數扳平。

台中銀行混雙張容嘉／高浩文6：2再勝，加上女團5：3勝利，男團愛山林6：2反撲仍以2：3的點數落敗，不過前四輪台中銀行只拿下9分，新竹愛山林12分，總積分仍由新竹愛山林以14分領先，台南射箭隊和寒舍集團隊同以13分緊追在後，台中銀行和協會青年隊同為12分，凱撒飯店隊11分。

雖因疫情關係例行賽減半，但愛山林教練倪大智認為，下半季國內其他賽事陸續復賽，加上8月3至5日奧運模擬賽，會愈來愈熱鬧，且企箭二年聯賽季後賽改成挑戰賽模式情況下，總場次其實並不會差太多，至於下半季的布局，將會視選手上半季表現和臨場狀況，作出最有利的排點，全力拚總冠軍。

譚雅婷

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