快訊

北市計程車司機疑身體不適 翻車連撞路邊5汽機車

蔡總統「要求」陳時中休假陪家人：期中報告寫完了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰拳／林勁成、陳禹希 全國大賽寫4連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
莊凱婷（左）直拳突破對手防線。圖／中華泰國拳協會提供
莊凱婷（左）直拳突破對手防線。圖／中華泰國拳協會提供

第十一屆全國泰拳大賽落幕，其中林勁成和陳禹希先後完成4連霸，K1拳后莊凱婷克服身高劣勢奮力擊退小學妹、贏得女子51公斤級金牌。

陳禹希國際賽相對經驗最豐富，且保持主動攻擊的態度，面對張家華在男子64分斤級冠軍戰的挑戰，全場3回合沒有冷場，也是陳禹希衛冕路上艱苦的一戰，擅於纏抱的對手讓他吃足苦頭，不但攻勢中斷且消耗很多體力，使出渾身解數才達成衛冕目標。

女子51公斤級共6人參賽，其中3人都有國手或拳后頭銜，其中二林工商、台灣體大畢業的莊凱婷是學校拳擊隊，後來一頭栽進格鬥擂台就沈浸其中，去年曾獲得ONE金腰帶K1拳后；這次決賽遇上台體大王靖蓉，莊凱婷無視於對手高半個多頭，一連猛攻不讓對手喘息，順利鍍金。

莊凱婷已畢業幾年，目前身分除教練也身兼選手，她想給自己再5年時間，嘗試更上一層樓。

男子75公斤只有3人參賽但勢均力敵，尋求四連霸的林勁成接受去年在世界武藝運動會奪銅的柯俊宏挑戰，兩人身材、技巧相仿，林勁成經驗稍占上風，兩度抓準時機踹中對手險勝。

埃及悍將張默前年擂台賽亮相後，在壯年男子組已少有對手，最擅長的重拳狂轟猛炸，順利兩勝後再度奪金。在台灣好像已經生根的張默，除了雲林開了道館還常在銀幕前展現其格鬥身手，教練兼選手又演戲讓他樂在其中。

純學生隊伍來義高中大軍捲土重來，21名選手分組3隊角逐，去年受困於全國泰拳大賽和中運會撞期無法參加，今年傾巢而出揮軍北上，除了個人獎牌豐碩還取得三個量級的金包銀佳績，主力的A隊也獲團體亞軍。

來義高中除了個人獎牌豐碩還取得三個量級的金包銀佳績。圖／中華泰國拳協會提供
來義高中除了個人獎牌豐碩還取得三個量級的金包銀佳績。圖／中華泰國拳協會提供

延伸閱讀

影／防疫今解封 賴清德棒球賽封殺郭國文

全國泰拳賽／從柔道轉綜合格鬥 山田二生成冠軍熱門

睽違2年環保戲劇競賽再登場 第一名前進北區大賽

速度與激情的最佳演繹 TAG Heuer打造限量表致敬傳奇骨董車大賽

相關新聞

泰拳／林勁成、陳禹希 全國大賽寫4連霸

第十一屆全國泰拳大賽落幕，其中林勁成和陳禹希先後完成4連霸，K1拳后莊凱婷克服身高劣勢奮力擊退小學妹、贏得女子51公斤級...

藤球／全團賽開放外籍生 日女將吸睛

因父母工作關係來台生活，來自日本的二宮奈緒今年全國藤球團體錦標賽成為士林國中藤球隊一員，她的認真態度獲得教頭讚賞，接觸一...

射箭／苦吞跨季8連敗 譚雅婷：痛苦也可貴

年初逆轉選上東京奧運射箭國手，譚雅婷在企業射箭聯賽二年開季卻苦吞5連敗，跨季更累積到聯賽最長的8連敗，但她不氣餒，正向說...

網球／美網祭超嚴厲防疫手段 約克維奇：太極端

美國網球公開賽目前朝8月底如期登場的目標準備，但討論中的多項防疫措施，嚴厲到讓當今球王約克維奇（Novak Djokov...

網球防疫盃／曾俊欣奪冠 找心理師拚復賽

一○九年球星防疫盃全國網球錦標賽第二周決賽，從「心」出發的曾俊欣與李亞軒，分別在男、女單決賽擊敗強敵許育修與葛藍喬安娜，抱回三萬元冠軍獎金，而兩人在國際網壇因為疫情停賽這段期間也在心態上作出調整，曾俊欣甚至找來運動心理學老師協助，為復賽提前準備。

全國藤球賽／嘉藥斷北市男雙連霸 佳冬高農女雙封后

109年全國藤球團體錦標賽今天社會公開男子組雙人賽冠軍出爐，上屆亞軍嘉南藥大以2：1斬斷台北市代表隊的衛冕之路順利稱王，...

跆拳道／亞錦賽模擬開打 羅嘉翎踢館成功抱走獎金

中華跆拳道培訓隊「超前部署」，在8月的東京奧運模擬賽前，今天在國訓中心先替亞錦賽國手舉辦閉門對抗賽，東奧亞洲區資格賽國手...

全國泰拳賽／從柔道轉綜合格鬥 山田二生成冠軍熱門

邁入第11屆的全國泰拳錦標賽今天在台北體育館點燃戰火，今年共有7隊、122名選手、進行88場比賽均創新高，而和以往不同的...

網球防疫盃／三盤拍落葛蘭喬安娜 佛系李亞軒成功復仇

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天舉行第二周決賽，其中女單冠軍賽由前二種子的李亞軒、葛藍喬安娜再度對決，上周遭直落二擊...

網球防疫盃／葛藍喬安娜不怕對手纏 就怕練字難「纏」

儘管10歲就來台唸書並延續網球生涯，並已經精通中文聽說讀寫，但台、英混血美少女葛藍喬安娜近來仍在媽媽的督促下進行「練字」...

東京奧運延期影響不小 郭婞淳：控制體重就很擾人

我國國際知名女手舉重選手郭婞淳受訪表示，這東京奧運因新冠疫情延期，好處是她可以從容準備，但缺點是生活與訓練的節奏被打亂，...

網球防疫盃／新星何承叡 球拍下藏著籃球魂

身高一九○公分的男子網壇新星何承叡，連續兩周在球星防疫盃全國網球錦標賽打進男單四強賽，不僅擁有備受期待的球技，私下更是一位熱愛籃球的「灌籃高手」，最欣賞的籃球員是達拉斯獨行俠隊唐西奇，並希望有朝一日能與偶像一樣年紀輕輕就站上最高殿堂。

熱門新聞

中職／再給我一次機會 索沙投滿八局展鬥志

萬轟達成／史上1萬轟出爐 朱育賢一砲為球隊留名

NBA／為身為白人感到慚愧 波總不敢相信眼前現況

NBA／復賽計畫底定 湖人奪冠看好度領先公鹿

NBA／昔批布萊恩賭氣不出手 巴克利憶收對方簡訊轟炸

春季聯賽／陳連宏強打兒子接棒 陳建川拿到打擊獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。