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泰拳／林勁成、陳禹希 全國大賽寫4連霸
第十一屆全國泰拳大賽落幕，其中林勁成和陳禹希先後完成4連霸，K1拳后莊凱婷克服身高劣勢奮力擊退小學妹、贏得女子51公斤級金牌。
陳禹希國際賽相對經驗最豐富，且保持主動攻擊的態度，面對張家華在男子64分斤級冠軍戰的挑戰，全場3回合沒有冷場，也是陳禹希衛冕路上艱苦的一戰，擅於纏抱的對手讓他吃足苦頭，不但攻勢中斷且消耗很多體力，使出渾身解數才達成衛冕目標。
女子51公斤級共6人參賽，其中3人都有國手或拳后頭銜，其中二林工商、台灣體大畢業的莊凱婷是學校拳擊隊，後來一頭栽進格鬥擂台就沈浸其中，去年曾獲得ONE金腰帶K1拳后；這次決賽遇上台體大王靖蓉，莊凱婷無視於對手高半個多頭，一連猛攻不讓對手喘息，順利鍍金。
莊凱婷已畢業幾年，目前身分除教練也身兼選手，她想給自己再5年時間，嘗試更上一層樓。
男子75公斤只有3人參賽但勢均力敵，尋求四連霸的林勁成接受去年在世界武藝運動會奪銅的柯俊宏挑戰，兩人身材、技巧相仿，林勁成經驗稍占上風，兩度抓準時機踹中對手險勝。
埃及悍將張默前年擂台賽亮相後，在壯年男子組已少有對手，最擅長的重拳狂轟猛炸，順利兩勝後再度奪金。在台灣好像已經生根的張默，除了雲林開了道館還常在銀幕前展現其格鬥身手，教練兼選手又演戲讓他樂在其中。
純學生隊伍來義高中大軍捲土重來，21名選手分組3隊角逐，去年受困於全國泰拳大賽和中運會撞期無法參加，今年傾巢而出揮軍北上，除了個人獎牌豐碩還取得三個量級的金包銀佳績，主力的A隊也獲團體亞軍。
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