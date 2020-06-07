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藤球／全團賽開放外籍生 日女將吸睛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
二宮奈緒首度參加全國藤球團體錦標賽就嘗到冠軍戰滋味。圖／中華藤球協會提供
二宮奈緒首度參加全國藤球團體錦標賽就嘗到冠軍戰滋味。圖／中華藤球協會提供

因父母工作關係來台生活，來自日本的二宮奈緒今年全國藤球團體錦標賽成為士林國中藤球隊一員，她的認真態度獲得教頭讚賞，接觸一年就在「109年全國藤球團體錦標賽」國女雙人賽摘冠，三人賽也踢下亞軍，展現無限潛能。

109年全國藤球團體錦標賽首次開放具有正式學籍之境外學生參賽，讓一歲就隨父母舉家來台的二宮奈緒獲得比賽舞台；她曾在國小體育課看過藤球影片，就讀士林國中後看到同學踢藤球，萌生加入念頭。

士林國中教練詹宇庭特別讚賞二宮奈緒的認真態度，他提到，日籍子弟兵雖沒任何踢球基礎，但作為發球員，她會透過拉筋增加自己的柔軟度，加上具有164公分的身高優勢，使她在進攻端的頭錘頗具威脅性。

二宮透露，剛接觸藤球時常因高發球踢不準球受挫，但遇到喜歡的事情，她以不斷練習取代放棄，她笑說：「我想把一件事情做到好！」除了平日踢球訓驗，她周末也會跟著防護員與訓練師加強體能，透過教練團分工更了解自己身體，減少運動傷害。

詹宇庭分享說，球員的努力也是他願意全心投入藤球的動力，「最有成就感的是看見孩子改變了，藤球真的很難，他們願意嘗試是值得鼓勵的，因為很多人遇到困難的事情就受挫。這些孩子即便在藤球上遇到困境，也不願意退縮，甚至十分珍惜訓練的時間。」

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