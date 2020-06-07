射箭／苦吞跨季8連敗 譚雅婷：痛苦也可貴

年初逆轉選上東京奧運射箭國手，譚雅婷在企業射箭聯賽二年開季卻苦吞5連敗，跨季更累積到聯賽最長的8連敗，但她不氣餒，正向說連敗經驗「痛苦但也可貴」，期待下半季調整好，超越過去的自己。

譚雅婷是近年國手常客，包括里約奧運、雅加達亞運都為中華代表團射回獎牌，企箭聯賽元年個人賽還曾寫下7連勝佳績，但季末加上第二年開季，個人賽卻盼不到勝場，今天代表台中銀行隊打頭陣，碰新竹愛山林隊的昔日戰友林詩嘉，又在「加射」中落敗，苦吞開季5連敗。

譚雅婷元年就是身披新竹愛山林戰袍，轉戰台中銀行雖對老東家吞敗，但最終台中銀行在點數以3：2險勝新竹愛山林，譚雅晴也正向說，儘管聯賽最長連勝紀錄和連敗紀錄自己都榜上有名，仍享受今天的比賽，重點是團體賽最終贏下勝利。

不過她也透露，參與兩項紀錄的心情天差地遠，「7連勝過程中沒想太多，連敗後負面想法不斷跑出來，特別是今年轉戰台中銀行隊，狀況不好下很怕拖累隊友。」但她感謝教練給信心，不斷鼓勵自己「上場做自己」、「努力找回愛射箭的初心」，她說：「既然教練願意相信我，我決定勇敢面對低潮。」

譚雅婷提到，今天和林詩嘉的對決，有平手、領先，也有被追平後進入加射，「比賽張力有出來，我很享受今天的過程，以前的譚雅婷有慢慢回來了，最後女子團體賽5：3贏了，很開心。」

她從壓力中低潮中學習，「從雲端跌到谷底想再爬起的經驗很痛但很可貴，我相信自己會一場比一場好，目標是要成為更好的自己。」