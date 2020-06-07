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網球／美網祭超嚴厲防疫手段 約克維奇：太極端

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
美網祭超嚴厲防疫手段，約克維奇認為太極端。美聯社
美網祭超嚴厲防疫手段，約克維奇認為太極端。美聯社

美國網球公開賽目前朝8月底如期登場的目標準備，但討論中的多項防疫措施，嚴厲到讓當今球王約克維奇Novak Djokovic）直呼太過極端。

受到新冠肺炎疫情影響，網壇賽程大搬風，法國公開賽延期到9月、溫布頓錦標賽直接取消，下一個登場的大賽為8月底的美網，但球員對此顯然仍有擔憂，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）日前就表態，「如果現在問我，那我的答案是不打。」

身為ATP球員工會主席的約克維奇，近日聯繫網壇高層們，了解為了賽季重啟所制訂的方案，「大部分話題是關於8月底的美網，雖然現在還不確定是否會如期舉辦。」

約克維奇透露他目前打聽到的防疫措施，「我們不能進入曼哈頓，必須睡在機場的飯店裡，每周接受兩到三次的檢測。」他也提到，選手需要教練、訓練員，甚至是物理治療師一起征戰，「但我們只能帶一個人進入球場，這是根本不可能的事。」

約克維奇坦言，「全部的建議都非常嚴苛，我能理解這是為了商業原因、為了已經簽訂的合約，賽會方希望比賽可以順利舉辦，我們就等著看看結果吧。」

約克維奇 美網 Novak Djokovic

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