全國藤球賽／嘉藥斷北市男雙連霸 佳冬高農女雙封后

109年全國藤球團體錦標賽今天社會公開男子組雙人賽冠軍出爐，上屆亞軍嘉南藥大以2：1斬斷台北市代表隊的衛冕之路順利稱王，社會公開女子組雙人賽由佳冬高農封后，國中組雙人賽佳冬國中和士林國中分獲男、女子組冠軍。

社男雙人冠軍戰嘉藥李信嶸／王昶穎打頭陣，封網奏效嚇阻台北市李裕智／蔡政翰，拿下第一點。次點，台北市由陳冠宇／石浩天出戰嘉藥潘政佑／羅上祐，台北市屢次發生攻擊失誤，改由教練詹宇庭替補救援，在攻擊虛實交錯下，有效得分，迫使嘉藥喊出暫停，終以2：1（18：21、21：9、21：14）扳回一城。

決勝點，台北市換上經驗豐富的詹宇峰做球給小將郭昱鋌，帶起進攻士氣。兩隊多次平手，激戰至局末點，嘉藥由楊宗明製造機會給陶秉業扣殺得分，以19：21、21：15、18：21氣走台北市。

嘉藥楊宗明和陶秉業兩人許久未搭配，身負重任於關鍵時刻上場，面對前輩詹宇峰，兩人經討論後，將發球和攻擊目標設定在郭昱鋌身上。陶秉業表示，在第二點落敗後，他抱持著「不能輸」的企圖心應戰。楊宗明認為此次贏球關鍵在於攻、守兩端上有穩定發揮，備賽期的訓練也磨練了他的意志力，讓他能和隊友一同雪恥成功。

嘉藥教練莊庭禎覺得，因疫情延賽難免造成選手心態上的影響，陶秉業笑答：「等這麼久，終於有比賽了！」備賽期間，嘉藥加強球員封網後的反應，此外，今年隊員人數增加，也讓球隊能適時調度。

嘉藥莊教練此次目標設定在楊宗明身上，前陣子觀察到楊宗明對球產生「失憶」，因而多安排機會讓他上場，「我對他說輸掉一場比賽沒關係，重要的是把球感找回來，以後路途漫長，如果為了贏球讓球員失去上場機會，也會造成他們無法進步。」

三人賽今天同時登場，國小組北葉國小全勝奪冠；國女三人由福豐國中力抗士林國中，雖福豐在決勝第三點一度落後，但秉持「球不落地，永不放棄」的精神，以2：1逆轉摘金。