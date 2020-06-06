跆拳道／亞錦賽模擬開打 羅嘉翎踢館成功抱走獎金

中華跆拳道培訓隊「超前部署」，在8月的東京奧運模擬賽前，今天在國訓中心先替亞錦賽國手舉辦閉門對抗賽，東奧亞洲區資格賽國手羅嘉翎，以客隊選手之姿踢館成功，與陳鵬仁還有伊朗籍陪練員亞洋，均抱走3000元獎金。

因新冠肺炎大流行，2020年各大運動賽事上半年都停擺，包括3月在黎巴嫩貝魯特的亞錦賽，攸關奧運門票的亞洲區資格賽也無限延期，打亂培訓隊備戰計畫，因而早有辦對抗賽計畫。

總教練劉祖蔭表示，今天的對抗賽也算是一次暖身賽，「我們原本想7月再辦一場，針對奧運資格賽的國手的對抗賽，剛好體育署與國訓在8月舉行東京奧運模擬賽，就順延到8月。」

這場對抗賽由亞錦賽國手為主隊選手，非培訓隊選手為客隊選手，客隊選手贏一場3000元獎金，而今年從三民高中畢業的羅嘉翎，先以7：4擊敗2019年世大運銀牌陳宥庄，之後與林庭如（亞錦賽62公斤級國手）激戰到第三回合以7：9落後，跟著被對方側踢得分，倒數24秒旋踢命中為時已晚，以9：11落敗。

由於奧運亞洲區資格賽延期，加上東京奧運也延後到2021年，羅嘉翎認為，多少狀況受影響，「多了很多時間準備，可以有更多機會改進自己缺點，但心情多少會有點倦怠。」

培訓隊資歷最深的劉威廷，在2016年里約奧運後，已見慣各種狀況，資格賽延期也平常心面對，保持正常訓練，他以5：2戰勝彰化師大鍾俊傑，下午賽程選擇調整不出賽。

劉威廷說，模擬賽主要讓大家有短期目標，他以調整狀況、控制體重為主，「把我現階段該做的事情做好，心理上的影響倒還好，反而是多了時間讓自己追求進步。」

扣除未出賽的選手，劉祖蔭對整體表現算滿意，雖然比賽強度與正規賽事有落差，但選手在執行教練交代的戰術上，都有不錯的成功率，且重點在適應比賽節奏，把身體調整到最好。

8月的奧運模擬賽，黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞以及羅嘉翎，要各自面對3名國內好手，全勝才能獲得獎金，中華跆協秘書長戴淑華指出，雖曾爭取提高獎金，不過目前已經定案，全勝獎金就是5000元，且要全勝才能拿到。