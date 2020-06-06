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全國泰拳賽／從柔道轉綜合格鬥 山田二生成冠軍熱門
邁入第11屆的全國泰拳錦標賽今天在台北體育館點燃戰火，今年共有7隊、122名選手、進行88場比賽均創新高，而和以往不同的是，最重的81公斤以上級共有9名好手傾巢而出，其中又以日籍的山田二生最具冠軍相。
已經在台落地生根10多年的山田二生，今天在競爭最激烈的男子81公斤級賽事接連過關，成為該量級的冠軍大熱門，他透露雖然從小就是看K1，但在日本時學的卻是柔道，直到來台才跨入拳擊、散打、泰拳及綜合格鬥等擂台，讓他直呼總算圓夢。
來自來義高中的兩名世青國手曾俊皓及周翔龍都參加男子54公斤級，也先後打進冠軍賽，已注定拿下金包銀佳績；女子組51公斤級台灣體大技擊系王靖蓉不懼對手林子晴國手頭銜，硬是全力奮戰3回合，力取勝利成為黑馬一匹。
而近年打遍全國難遇敵手的陳禹希，則是在男子64公斤級朝四連霸奮進，他去年世界武藝大師泰拳賽贏得銅牌，目前世界排名11，正在努力爭取積分，若能進入八強就能確保世運會資格，今天只要正常發揮順利擊敗白富貴進入四強，明天將爭取四連霸機會。
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