網球防疫盃／強化心理收成效 曾俊欣拍落許育修摘冠

已經三年未在場上交手的我國網壇兩大新星曾俊欣與許育修，今天在109年球星防疫盃全國網球錦標賽男單決賽碰頭，最終曾俊欣以6：2、5：7、6：2擊敗上周稱王的許育修，收下國內全排積分110分與三萬元獎金。

曾俊欣與許育修過去幾年在四大滿貫賽青少年組賽事都拿下亮眼成績，其中曾俊欣在2018年包辦了法網與溫網青少年單打冠軍，許育修則是在2017年時奪得澳網、溫網、美網的青少年組男雙冠軍，兩人同為我國備受期待的新生代好手。

在第一周的防疫盃賽事中，許育修在男單冠軍賽拍落我國另一名好手李冠毅稱王，今天再度闖進決賽後，則是碰上本周才加入防疫盃行列的「夜市球王」曾俊欣，兩人也是繼三年前的全中運後再度對決，讓許育修在昨天取得決賽門票後就直言，冠軍賽肯定會是一場很累的比賽。

兩人今天再度碰頭確實打得火熱，曾俊欣在首盤以6：2拿下後，第二盤遭許育修以7：5扳回一城，不過決勝盤曾俊欣再度要回領先優勢，以6：2抱回冠軍。

曾俊欣近來在吳東霖的引薦開始與運動心理學老師莊艷惠接觸，每天都會透過通訊軟體進行溝通，透過心理的提升來達到加強效果，「曾爸」曾育德就透露，過去雖然也曾想過要找運動心理學老師幫忙，不過礙於經費、距離等問題而作罷，但這次因受到疫情影響讓他們能長時間待在台灣，才決定尋求協助。

「現在體能和技術訓練，大家花得時間幾乎一樣多，我相信未來心理也是慢慢走向這樣的方向去發展。」曾育德在談到運動心理學老師對於曾俊欣的幫助時說：「很多選手可能技術面很接近，但沒有反應在表現上，原因可能出在場上心理問題造成他的起伏很大，如果這塊再補足，之後大家水準會非常接近，這將會是個趨勢。」

輸球的許育修則表示，在國際網球賽事仍未有復賽消息的情況下，接下來將會繼續留在台北市網球中心進行訓練，「其實我覺得今年不一定能打得成（國際賽），尤其現在到各國都還要檢測、隔離，實在不是很方便，等到疫情真的完全控制後再打，可能會比較好一點。」