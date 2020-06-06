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網球防疫盃／三盤拍落葛蘭喬安娜 佛系李亞軒成功復仇

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
李亞軒拍落葛藍喬安娜奪下防疫盃第二周女單冠軍。記者劉肇育／攝影
李亞軒拍落葛藍喬安娜奪下防疫盃第二周女單冠軍。記者劉肇育／攝影

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天舉行第二周決賽，其中女單冠軍賽由前二種子的李亞軒、葛藍喬安娜再度對決，上周遭直落二擊退的「佛系」李亞軒今天以7：6（2）、1：6、6：2成功扳回顏面。

李亞軒在上周冠軍賽輸球後，就曾坦言發揮不如預期，不過隨著第二周賽事的進行，她的表現也跟著天氣一樣愈來愈火熱，尤其昨天四強賽面對小將楊亞依以6：4、6：0輕鬆勝出，更讓李亞軒直言打出近兩周以來最順的一場比賽，而今天的冠軍賽李亞軒再度與葛藍喬安娜碰頭，最終她也延續氣勢成功復仇，拿下國內全排積分110分及冠軍獎金三萬元。

之前於大連出賽時，目睹對手在準備奪勝的情況下卻發生膝蓋十字韌帶斷裂的意外後，李亞軒坦言自己對於比賽的態度確實有很大的改變，包括這次四強賽她幾次與裁判判決產生歧異，她也都忍下來「好聲好氣」的向裁判反應。

因爲態度轉變而被稱為「佛系」的李亞軒就指出，過去她對比賽得失心確實很重，也很容易在球場上發脾氣，「以前只要掉一分就會很在意，因為總是覺得這一分可能會讓我輸掉比賽，但自從目睹那次事件後，真的讓我改變很多，只希望自己每一場比賽都進步就好。」

至於葛藍喬安娜雖然未能完成連兩周摘冠的目標，但她透露接下來也將會繼續留在台灣練球，「這段時間在台灣練球讓我變得比較不怕熱，這樣之後到歐洲打球就會覺得比較涼一點。加上現在英國雖然很多地方都已經開放，但畢竟台灣還是環境比較好，所以想繼續留在這邊練球。」

李亞軒

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