網球防疫盃／葛藍喬安娜不怕對手纏 就怕練字難「纏」

儘管10歲就來台唸書並延續網球生涯，並已經精通中文聽說讀寫，但台、英混血美少女葛藍喬安娜近來仍在媽媽的督促下進行「練字」，而在球場上碰上再難纏對手都能不畏懼的她卻透露，覺得練字時最難寫的正是難纏的「纏」字。

葛藍喬安娜近兩周防疫盃出賽時都能看到台灣籍的母親在一旁加油的身影，而母親也正是她從小一路學中文最重要的老師，她透露在10歲來台唸書時就已經能用中、英文夾雜的方式與母親溝通，「我學得算是很快，來（台灣）三個月後就能跟同學溝通、六個月就能和大家聊天了。」

葛藍喬安娜透過練字放鬆心情。圖／葛藍喬安娜提供

儘管10歲後就在台灣接受教育，但葛藍喬安娜透露在學習博大精深的中文過程中仍是遇過不少難題，其中「文言文」與成語更是讓她一個頭兩個大，不過母親在課後仍是耐心的教導，「雖然媽媽從小不會強制我們用中文溝通，但是想一想很開心我有學到中文，因為這是媽媽的母語，她一定會開心可以用自己的語言跟小孩溝通。」

而最近一個月葛藍喬安娜也在母親督促下開始「練字」，並成為她練球之餘放鬆心情與靜下心的方式，「媽媽無法接受我的字，現在已經練一個多月，她也有想要讓我練毛筆字，因為她的字就很漂亮。」