東京奧運延期影響不小 郭婞淳：控制體重就很擾人
我國國際知名女手舉重選手郭婞淳受訪表示，這東京奧運因新冠疫情延期，好處是她可以從容準備，但缺點是生活與訓練的節奏被打亂，必須調整，體重控制就是個問題，要很小心。
昨天國內知名凱撒飯店集團第十家飯店「趣淘漫遊」在台東開幕，因凱撒集團董事長林鴻道是現任中華奧委會主席，台東子弟郭婞淳也現身開心祝賀，她說：「主席長期關心我，支持我，也贊助訓練經費，我家就在飯店附近，當然要來祝福。」
目前在世界女子舉重59公斤量級排名第1的郭婞淳，保有挺舉140公斤、總和246公斤兩項世界紀錄，「3破奧運紀錄、3破世界紀錄、勇奪奧運金牌」，是郭婞淳最大的夢想。
2020東奧因疫情延後一年舉辦，被問到奧運延期對訓練、比賽有無影響，郭婞淳坦言是很大的挑戰與考驗；至於東奧延期會不會影響她參加其他國際賽事，她表示，很多賽事都因疫情延期，還好。
郭婞淳說：「東奧延期好處是她可以從容準備，但缺點是生活與訓練步調被打亂，要多準備一年，生活與訓練節奏都必須重新調整，體重控制就是個問題，尤其是要防傷防病，一切都要很小心」。
中華舉重代表隊總教練林敬能日前接受媒體訪問時透露，目前郭婞淳訓練時抓舉已穩破104公斤、挺舉也有137公斤，今年底前總和要站穩245公斤應該不會太難。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言