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東京奧運延期影響不小 郭婞淳：控制體重就很擾人

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
凱撒集團董事長、現任中華奧委會主席林鴻道（左）很器重郭婞淳，集團第十家飯店開幕儀式上，他帶著郭婞淳頻頻引薦介紹給與會貴賓們認識。記者羅紹平／攝影
凱撒集團董事長、現任中華奧委會主席林鴻道（左）很器重郭婞淳，集團第十家飯店開幕儀式上，他帶著郭婞淳頻頻引薦介紹給與會貴賓們認識。記者羅紹平／攝影

我國國際知名女手舉重選手郭婞淳受訪表示，這東京奧運因新冠疫情延期，好處是她可以從容準備，但缺點是生活與訓練的節奏被打亂，必須調整，體重控制就是個問題，要很小心。

昨天國內知名凱撒飯店集團第十家飯店「趣淘漫遊」在台東開幕，因凱撒集團董事長林鴻道是現任中華奧委會主席，台東子弟郭婞淳也現身開心祝賀，她說：「主席長期關心我，支持我，也贊助訓練經費，我家就在飯店附近，當然要來祝福。」

目前在世界女子舉重59公斤量級排名第1的郭婞淳，保有挺舉140公斤、總和246公斤兩項世界紀錄，「3破奧運紀錄、3破世界紀錄、勇奪奧運金牌」，是郭婞淳最大的夢想。

2020東奧因疫情延後一年舉辦，被問到奧運延期對訓練、比賽有無影響，郭婞淳坦言是很大的挑戰與考驗；至於東奧延期會不會影響她參加其他國際賽事，她表示，很多賽事都因疫情延期，還好。

郭婞淳說：「東奧延期好處是她可以從容準備，但缺點是生活與訓練步調被打亂，要多準備一年，生活與訓練節奏都必須重新調整，體重控制就是個問題，尤其是要防傷防病，一切都要很小心」。

中華舉重代表隊總教練林敬能日前接受媒體訪問時透露，目前郭婞淳訓練時抓舉已穩破104公斤、挺舉也有137公斤，今年底前總和要站穩245公斤應該不會太難。

郭婞淳 舉重

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