網球防疫盃／李亞軒爭冠再遇葛藍喬安娜 坦言有進步就開心

台灣網球女將李亞軒上週女單冠軍戰不敵葛藍喬安娜，明天109年球星防疫盃全國網球錦標賽決賽，兩人將再度碰頭，李亞軒今天表示，希望修正上週輸球缺失，只要有進步就很開心。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天繼續在台北市網球中心登場，李亞軒單、雙打分頭出擊，其中女單4強賽迎戰16歲小將楊亞依，以6比4、6比0笑納決賽門票。

李亞軒認為，今天是這2週表現最好的一場比賽，「昨天打得有點保守，失誤比較多，今天持續修正，不僅失誤少，打法也比較積極」。

李亞軒在女雙賽事同樣有所斬獲，與上週冠軍搭檔吳芳嫺攜手，以6比3、6比2擊退妹妹李亞芯和謝鈺葶，闖進決賽。

明天女單、女雙冠軍戰，將複製上週戲碼，由李亞軒先迎戰葛藍喬安娜，稍作休息後，再與吳芳嫺合體，出戰葛藍喬安娜與張庭霈。

李亞軒上週女單冠軍戰輸給葛藍喬安娜，以亞軍作收，本週捲土重來，李亞軒抱持著平常心，她說：「就算明天輸也沒關係，希望修正上週缺點，這週只要有進步1分就很開心。」