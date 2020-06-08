運動後肌肉緊繃　健身網美懶人放鬆靠這招

聯合線上 / 文／郭逸君

炎炎夏日即將來臨，少不了要約三五好友到海邊、游泳池進行水上活動，玩水消暑順便拍張比基尼美照，上傳到社群軟體獲得按讚數。為了大秀好身材，民眾積極上健身房，鍛鍊肌肉線條的同時，卻忽略運動後肌肉放鬆的重要性，筋膜長時間處於緊繃狀態，肌肉彈性變差，不只易引起僵硬不適，疼痛感還可能影響日常生活品質。

健身部落客咪咪用德國Medisana的震動按摩槍，舒緩運動後的肌肉不適。 陳軍杉／攝影
健身部落客咪咪用德國Medisana的震動按摩槍，舒緩運動後的肌肉不適。 陳軍杉／攝影

Facebook擁有11萬粉絲的健身部落客咪咪分享自己的運動經驗，一開始健身動機是為了練出完美翹臀，因此規劃重量訓練，「如果今天我計畫運動一個小時，那一個小時我就通通放在重訓，忘了做後面的肌肉放鬆，久了會明顯感覺自己柔軟度變差，也比較容易運動受傷。」因此運動後肌肉放鬆相當重要，能減緩痠痛感，也能避免後續運動傷害。

結束健身房課程、路跑等高強度運動後，做一些伸展拉筋動作，有助於舒緩肌肉疲勞，但像是大腿外側等身體部位，不易透過拉伸動作獲得放鬆，不少運動人士會透過震動按摩槍進行放鬆輔助，按摩槍的定點、高速震動按摩效果，比起徒手按摩更能達到深度筋膜放鬆。

而德國運動保健品牌Medisana的震動按摩槍，搭配四種接頭，每分鐘最高可達3900轉，手把加強吸震設計，讓按摩過程不手麻，美型易攜帶，在健身圈掀起熱話題。

陳軍杉／攝影
陳軍杉／攝影

按摩槍體搭配不同接頭，使用於身體各個肌肉部位，可以創造不同按摩體驗。咪咪親自示範，球型接頭適合用在肩頸做深層按摩，子彈接頭可針對小腿肌做定點加強，叉型接頭設計則可用在脊柱周邊肌肉，凹凸型按摩頭適用於手臂、大腿周邊肌肉，接頭更換方式簡易省力，「只要輕輕一旋轉就能更換接頭，使用上更便利。」

就算平時沒有運動健身習慣，肌肉也可能處於緊繃狀態。例如使用電腦的上班族、穿高跟鞋的櫃姐或休假日躺在沙發上追劇，這些族群長時間維持固定或錯誤姿勢，容易引發肩頸、腰背不適、小腿肌痠痛，長期肌肉緊繃疼痛，連帶心理情緒跟著受影響，因此咪咪建議按摩槍不只可用在運動後，也能成為日常居家按摩好物。

陳軍杉／攝影
陳軍杉／攝影

陳軍杉／攝影
陳軍杉／攝影

相比按摩槍使用於定點肌肉舒緩，使用Medisana震動滾輪花生球滾動過程可較大面積放鬆下背部、腿部肌肉。咪咪解釋相較於市面上的花生球，此款花生球體上佈滿顆粒設計，附帶震動功能，可以加深筋膜按摩深度，放鬆肌肉群，提升運動成效。

震動滾輪花生球重量只有700克，輕巧、便於攜帶，進行登山健走、騎自行車、路跑等戶外運動後，可不受場域限制，隨時隨地針對較疲勞的手臂、小腿、腰背等做立即肌肉放鬆。

陳軍杉／攝影
陳軍杉／攝影

花生球小小一顆，放行李箱也不占空間，出國自由行走長距離的路，回飯店使用震動滾輪花生球按摩僵硬小腿肌，簡單又方便，隔天走路不痠痛鐵腿，也是一件旅行按摩神器。

咪咪建議，無論是使用按摩槍或是震動滾輪花生球，按摩過程都應避免直接接觸骨骼以及頸部等神經血管較密集的部位，使用時間也不是按得越長、按摩效果就越好，體感感受到肌肉微痠、獲得舒緩放鬆即可。

使用震動滾輪花生球放鬆腰部。 陳軍杉／攝影
使用震動滾輪花生球放鬆腰部。 陳軍杉／攝影

運動健身除了鍛鍊肌肉線條，也能促進身體機能、維持健康，因此蔚為風潮。Medisana為德國知名運動及居家保健品牌，旗下多款運動保健商品可供選擇，搭配合適的運動按摩產品，精準按壓疲勞肌肉達到深層放鬆，正確的運動習慣有助於更好的運動成效。

德國運動保健品牌Medisana的震動按摩槍，搭配四種接頭，比起徒手按摩，更能深度筋膜放鬆。 陳軍杉／攝影
德國運動保健品牌Medisana的震動按摩槍，搭配四種接頭，比起徒手按摩，更能深度筋膜放鬆。 陳軍杉／攝影

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