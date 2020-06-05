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網球防疫盃／相隔三年再戰曾俊欣 許育修：應該會很累

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
許育修連兩周防疫盃都挺進男單決賽。記者劉肇育／攝影
許育修連兩周防疫盃都挺進男單決賽。記者劉肇育／攝影

在109年球星防疫盃全國網球錦標賽首周賽事拿下男單冠軍後，許育修本周再度一路過關斬將，在今天的四強賽拍落雙打搭擋何承叡，連續兩周挺進到決賽，而將與他交手的則是「夜市球王」曾俊欣，兩人也將繼三年前的全中運後再度碰頭，讓許育修直言將會是一場「很累」的比賽。

許育修上周在男單決賽拍落李冠毅奪下冠軍，本周他依舊維持良好狀態一路晉級，今天四強賽則是對上雙打搭擋何承叡，在雙方都很熟悉彼此的情況下，許育修仍是技高一籌以6：3、6：4直落二勝出。

對於遭到自己的雙打搭擋擊退，何承叡賽後說：「我們平常都一起練球，他很熟悉我，今天也針對我的弱點去打，而我則是到比較後面才慢慢抓到對付他的感覺，不過也來不及了。」

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而今天另外一場四強賽則由「夜市球王」曾俊欣出戰劉少凡，在首盤以3：6讓出後，曾俊欣第二盤展開反攻一度取得4：1領先，不過劉少凡因為手部不適決定退賽，明天將由曾俊欣與許育修爭奪男單冠軍。

許育修指出，前一次與曾俊欣交手已經是三年前的全中運團體賽，當時在一盤八局制的比賽中由曾俊欣勝出，他強調兩人這幾年在國際賽洗禮下都有很大不同之處，「俊欣現在抽球很穩定，球也變得比較旋一點，明天應該會是一場蠻累的比賽。」<

許育修 曾俊欣 全中運

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