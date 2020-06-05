東奧是否舉辦 組委會評估2021年3月判斷

日本放送協會（NHK）報導，日本東京奧運及帕運組織委員會代理執行主席遠藤利明，今天表達了應於明年3月左右判斷是否舉辦東奧的看法。

日本執政的自民黨今天舉行有關延期舉辦的東奧及帕運聯合會議，遠藤與會時說，大約到明年3月時，要不要選拔出賽選手將成重大課題，「必須看到時的狀況，從各種情況做出判斷」。

遠藤也表達希望明年舉辦的想法說，首先要確實進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策，來舉辦安心且安全的奧運與帕運。

日本日刊體育報導，遠藤今天在東京都受訪談到判斷是否能舉辦東奧的時間點說，「考量到選手選拔，到明年3月左右前可能有必要明確化」。

報導指出，這是東奧組織委員會幹部首度發言觸及是否舉辦的判斷時期。