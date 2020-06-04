疫情迫使體育賽事閉門打 轉播業者不一定受益

中央社 / 倫敦4日綜合外電報導
體育賽事在未來恐都需採閉門方式進行，但對於轉播業者是否會因此受益或受衝擊，專家看法分歧。 美聯社
體育賽事在未來恐都需採閉門方式進行，但對於轉播業者是否會因此受益或受衝擊，專家看法分歧。 美聯社

受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，多項體育賽事在可預見的未來恐都需採閉門方式進行，但對於轉播業者是否會因此受益或受衝擊，專家看法分歧。

法新社報導，部分專家認為，電視轉播權價值將維持不變，甚至下跌。但有專家認為，轉播權價值將增加，因谷歌（Google）和亞馬遜（Amazon）等科技公司對這塊市場的興趣越來越濃。

電視轉播權現有價值不菲。美國國家廣播公司（NBC）已砸錢買斷美國地區到2032年的奧運轉播權，這項協議規模達77億5000萬美元（約新台幣2300億元）。

近期，英格蘭足球超級聯賽（Premier League）2019年至2022年的海外電視轉播權，據報增值35%至52億5000萬美元。但英超國內轉播權價值下跌。

透過轉播觀看各項體育賽事的人數，可能比以往增加數以百萬計人，但歐洲廣播聯盟（EBU）負責體育事務的執行董事庫爾登（Stefan Kuerten）不認為轉播權價值會持續攀升。

庫爾登在瑞士與法新社通電話時說：「他們（電視）將處於有利位置，但價格是否會因此上漲？我對此持懷疑態度。」

庫爾登警告，觀眾會厭倦在沒有群眾作伴的情況下觀看賽事，體育場館裡沒有球迷，則電視轉播就無法維持下去。

但英國WPP集團創辦人索瑞爾（Martin Sorrell）說：「由於數位媒體商、平台和硬體公司進入（市場），轉播權（價值）將持續攀升。」

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