網球／想提升球威 曾俊欣每餐大啖2便當拚增重

年初狀況正好時，碰到疫情攪局，打亂節奏，「夜市球王」曾俊欣今天直喊可惜，他透露，現階段力拚增重，以提升球威，靠著每餐吃2個便當，希望體重能站上7字頭。

受到新冠肺炎疫情影響，曾俊欣參加3月在烏克蘭舉行的台維斯盃賽事後返台，並待在員林訓練，他透露，那段時間主要調整發球動作以及體能。

曾俊欣本週參加在台北市網球中心舉行的球星防疫盃全國網球錦標賽男單賽事，一路過關斬將，今天更以6比3、6比4擊敗好友駱建勛，挺進4強，他也感受到日前訓練收到成效，在「球的穩定度和力量，都變得比較好。」

曾俊欣8歲就結識駱建勛，日前也同在員林訓練，除了打球外，曾俊欣假日也會與駱建勛相約玩手遊。

曾俊欣與駱建勛今天從朋友變成場上的對手，他強調，「場下朋友，場上是敵人」，已經很習慣比賽對手是朋友或認識的人，但上場後就會全力去拚。

曾俊欣本週參加球星防疫盃，即勇闖4強，但他仍感嘆，原本疫情爆發之初，狀況越來越好，但後來比賽宣布取消後，打亂原本節奏，讓他直呼很可惜。

近期除了訓練外，原本65公斤的曾俊欣，3月中起投入增重計畫，希望增加擊球穩定度與球威，他透露，先前一餐吃1個便當和1碗飯，現在已可以吃掉2個便當，目標體重超過70公斤。

不過，因體能消耗大，食物補充不夠，會影響增重成效，曾俊欣至今僅增加3公斤，讓他直呼好難。