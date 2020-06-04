網球防疫盃／曾俊欣拍落戰友駱建勛 李家姊妹明對決

109年球星防疫盃全國網球錦標賽四強名單今天出爐，男單頭號種子曾俊欣在與「戰友」駱建勛之戰以6：3、6：4直落二勝出，女單頭號種子李亞軒則是在苦戰三盤後逆轉曹家宜，而同樣晉級女雙四強賽的她，明天則將與妹妹李亞芯上演姐妹鬩牆戲碼。

從小就結識的曾俊欣與駱建勛，兩人過去不僅常一起出國比賽，最近在國際網壇停擺的情況下，也與其他男單好手一同在員林進行集訓，除了在球場上互相鼓勵和競爭外，私下也會一起玩手遊，甚至是一起組隊。

而今天兩名「戰友」在場上交鋒也吸引不少人前來觀戰，最終曾俊欣以直落二擊敗駱建勛，賽後他表示，其實雙方對於彼此的打法都相當熟悉，也很習慣這種與熟人對決的感覺，「大家場下朋友、場上是敵人，已經習慣常遇到朋友或認識的，上場後就一樣是全力去拚。」

至於女單八強賽，李家姊妹李亞軒、李亞芯今天雙雙擊敗對手晉級，不過李亞軒在與曹家宜之戰，首盤先是以3：6讓出後，後兩盤表現回穩以6：1、6：1逆轉勝出，隨後她又在雙打賽場與搭檔吳芳嫺聯手擊敗方韋甯／黃萱，連續兩周單雙打都晉級到四強賽。

不過李亞軒明天雙打四強賽的對手正是妹妹李亞芯與她的搭擋謝鈺葶，連續兩周都將在雙打賽場上演姐妹鬩牆戲碼，李亞軒說：「我是都還好，上一周第一場雙打也是遇到妹妹，我是無所謂。」