沒球打球星仍賺飽飽 疫情期C羅4則IG文爽撈7000萬

疫情期間，全球職業運動員一片慘澹，由於沒球打收入大減，不過，頂著球星光環就是不一樣，收入仍是源源不絕，幾乎是躺著也有錢賺，根據英國每日郵報報導，一家機構Attain統計疫情期間(3月12日至5月14日)兩個月時間，藉由在社交網路IG上PO業配文，而賺進收入最高的十大運動員，以IG擁有2.19億粉絲的足球明星C羅(Cristiano Ronaldo)的4則PO文，收入188萬2336英鎊(約台幣7047萬)，高居全球第一，光是每則PO文約47萬英鎊(約台幣1760萬元)。

Attain通過計算方式，估出球星每則PO文的平均收入，再以PO文則數來累積他們的總收入。

包括第一名的C羅，前三名均是足球明星，第二名為梅西(Lionel Messi)4則PO文，收入129萬9373英鎊(約台幣4800萬)、第三名為內馬爾(Neymar)同樣為4則PO文，收入是129萬2211英鎊(約台幣4400萬)。

第四名才由美國運動員拿下，不過，卻是已退休的NBA球星大歐尼爾(Shaquille O'Neal)，他努力做了16則PO文，總收入58萬3628英鎊(約台幣2200萬)，總數雖高於第五名貝克漢(David Beckham)40萬5359英鎊(約台幣1500萬)，但貝克漢只做3則PO文。

第六名是印度的板球運動員哥利(Virat Kohli)、第七名瑞典足球員伊布拉莫維奇(Zlatan Ibrahimovic)、第八名同樣是退休的NBA球員韋德(Dwyane Wade)、第九名巴西足球員阿維斯(Dani Alves)，第10名英國拳擊手約書亞(Anthony Joshua)。