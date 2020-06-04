快訊

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

金與正怒了！發聲明痛斥脫北者是人渣 揚言廢兩韓軍事協議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英超／18日重燃戰火 ELEVEN直播邀球迷見證

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
英超也將在6月18日復賽，目前居積分榜龍頭的利物浦隊尋求隊史首冠。 路透社
英超也將在6月18日復賽，目前居積分榜龍頭的利物浦隊尋求隊史首冠。 路透社

乾枯許久的國際體育賽事，近期逐漸重燃，英超也將在6月18日復賽，目前居積分榜龍頭的利物浦隊尋求隊史首冠，ELEVEN體育家族官方APP從6月5日提供10天訂閱優惠，邀足球迷共同見證英超重燃戰火。

因新冠肺炎疫情，英國自3月中起中斷各項體育賽事，就連兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）都染疫，如今已經健康歸來，復賽首戰就由兵工廠遭遇曼城。

英超自1992年成立以來，利物浦從未問鼎寶座，四次與金盃失之交臂，上個賽季更是以高達積分97飲恨，利物浦教頭克洛普（Jurgen Klopp）發下豪語會捲土重來，2019-20英超賽季29輪賽事僅吞一敗一和，跟第二名的曼城足足有25分之差，若非疫情影響，應ㄍㄞ早已輕鬆捧冠。

英超重啟首輪，「紅軍」利物浦將會與艾佛頓上演同城對決，屆時球迷也可以透過ELEVEN體育家族的頻道和官方APP收看賽事。

英超 利物浦 兵工廠

相關新聞

網球防疫盃／金馬作曲家爸爸扮導師 駱建勛擺脫低潮

我國男子網球好手駱建勛在去年初一度陷入生涯低潮，甚至興起了想放棄網球的念頭，不過在身為作曲家的父親駱集益扮演心靈導師，以...

網球防疫盃／甜姐兒對決吸睛 葛藍喬安娜退李冠儀

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天舉行八強賽事，其中女單賽場上演兩名網球甜姐兒對決，由台英混血的葛藍喬安娜出戰李冠儀，...

回到鐵人的起點-虎尾科大鐵人三項完成賽

我就讀虎科大車輛系(去年畢業)，大學四年與鐵人三項有著特別的緣分，大一、二、三、四都參與了虎科鐵的志工活動，並在因緣際會下跨上單車，踏上鐵人旅途，並在去年大四準備畢業時完成人生標鐵(第十屆虎科鐵)

沒球打球星仍賺飽飽 疫情期C羅4則IG文爽撈7000萬

疫情期間，全球職業運動員一片慘澹，由於沒球打收入大減，不過，頂著球星光環就是不一樣，收入仍是源源不絕，幾乎是躺著也有錢賺，根據英國每日郵報報導，一家機構Attain統計疫情期間(3月12日至5月14日

英超／18日重燃戰火 ELEVEN直播邀球迷見證

乾枯許久的國際體育賽事，近期逐漸重燃，英超也將在6月18日復賽，目前居積分榜龍頭的利物浦隊尋求隊史首冠，ELEVEN體育...

日本擬簡化東京奧運 檢討減少觀眾縮小儀式

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能長期化影響，日本政府等有意簡化預計延到明年7月舉辦的東京奧...

網球防疫盃／李亞軒第二站佛系打 只求缺點有修正

台灣網壇著名的李家姊弟檔李亞軒和李冠毅，在球星防疫盃全國網球錦標賽第一站都闖進單打決賽，本周第二站姊弟再分頭出擊，列女單...

網球防疫盃／克服烈陽考驗 曾俊欣挺進8強

台灣「夜市球王」曾俊欣今天克服烈日高溫考驗，在球星防疫盃全國網球錦標賽男單第2輪，以8比5擊敗發球重砲型好手蔡長霖，順利...

網球／稱美網閉門比取消好 捷克前球后酸費德勒

受新冠肺炎影響，網球賽季從3月一路停擺到7月，8月底登場的美網能否如期舉行也打上問號，不過捷克前「世界球后」普莉絲可娃（...

拔河／台灣3人入選總會委員 布局爭辦2024世界盃

中華拔河協會秘書長卓耀鵬今天表示，世界拔河總會昨天凌晨公布委員會競選結果，台灣共3人入選總會單項委員會，寫下歷史新高，這...

PGA／俄州閉門連賽 伍茲只打一場

PGA巡迴賽2日下午在發給選手的備忘錄中說，最新賽事將於7月9日至12日於俄亥俄州都柏林Muirfield Village高爾夫俱樂部舉行，沒有觀眾。之後一周同地將舉辦俄亥俄紀念賽(Memorial

網球／稱費德勒排不進史上前二 前溫網冠軍更看好約帥

坐擁職業男子網球史上最多20座大滿貫冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），早已被公認是網壇史上最偉大...

熱門新聞

UBA／中原開外掛 退台大闖一級

回顧索沙夾心棒事件 600轟巨砲淪笑柄

喬丹不在才奪冠？ 火箭2連霸史上最被低估

NBA／最佳五人未選喬丹 喬治：從小看布萊恩打球

中職／黃恩賜優質先發3連勝 兄弟只落後猿隊3場勝差

日職／警報解除？坂本勇人、大城卓三再檢已呈陰性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。