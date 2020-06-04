英超／18日重燃戰火 ELEVEN直播邀球迷見證

乾枯許久的國際體育賽事，近期逐漸重燃，英超也將在6月18日復賽，目前居積分榜龍頭的利物浦隊尋求隊史首冠，ELEVEN體育家族官方APP從6月5日提供10天訂閱優惠，邀足球迷共同見證英超重燃戰火。

因新冠肺炎疫情，英國自3月中起中斷各項體育賽事，就連兵工廠主帥阿特塔（Mikel Arteta）都染疫，如今已經健康歸來，復賽首戰就由兵工廠遭遇曼城。

英超自1992年成立以來，利物浦從未問鼎寶座，四次與金盃失之交臂，上個賽季更是以高達積分97飲恨，利物浦教頭克洛普（Jurgen Klopp）發下豪語會捲土重來，2019-20英超賽季29輪賽事僅吞一敗一和，跟第二名的曼城足足有25分之差，若非疫情影響，應ㄍㄞ早已輕鬆捧冠。

英超重啟首輪，「紅軍」利物浦將會與艾佛頓上演同城對決，屆時球迷也可以透過ELEVEN體育家族的頻道和官方APP收看賽事。