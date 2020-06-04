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網球防疫盃／金馬作曲家爸爸扮導師 駱建勛擺脫低潮

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
駱建勛在去年初碰上嚴重低潮，不過在父親駱集益、運動心理諮商師和教練協助下找回自信。記者劉肇育／攝影
駱建勛在去年初碰上嚴重低潮，不過在父親駱集益、運動心理諮商師和教練協助下找回自信。記者劉肇育／攝影

我國男子網球好手駱建勛在去年初一度陷入生涯低潮，甚至興起了想放棄網球的念頭，不過在身為作曲家的父親駱集益扮演心靈導師，以及運動心理咨詢師和教練的協助下逐漸重拾信心，希望在未來能夠將個人單打排名繼續向前推進。

目前男單世界排名745名駱建勛，三月剛在埃及舉行的ITF賽事中闖進今年首場四強賽，不過在第二站首輪取勝後卻碰上新冠肺炎疫情停賽只能提前返台，不過這段期間他並未停下訓練腳步，還與曾俊欣楊宗樺、吳東霖等男單好手一起在員林集訓，並在本周一同參加防疫盃賽事，在今天的男單八強賽駱建勛也與曾俊欣碰頭，不過最終以3：6、4：6吞敗。

雖然無緣挺進四強，但駱建勛坦言自己的狀態已從去年上半年的嚴重低潮到現在仍不斷提升，讓他相當期待國際網球賽事能夠盡快恢復正常，「現在我的狀態已經更好了，也更能掌握自己的狀態，尤其在肌力上提升不少。」

駱建勛透露，去年上半年遇上生涯最嚴重的撞牆期，不過在身為作曲家的父親駱集益放下工作陪伴下逐漸找回信心，駱集益談到兒子的低潮時說：「他那時候因為一直輸球，甚至興起不想再打球的念頭，即使在場上打贏一球也絲毫沒有喜悅的感覺，讓我決定回來幫忙他。」

駱集益曾在2008年以電影「海角七號」獲得金馬獎原創電影音樂獎，過去還曾操刀「仙劍奇俠傳」、「古劍奇譚」等知名遊戲音樂製作，他不僅是駱建勛網球生涯的起因，更在去年兒子陷入低潮時扮演心靈導師的角色，駱集益說：「我比較了解他，而且他的脾氣就跟我一樣，所以我就在他遇到瓶頸時適時提醒、鼓勵他一下。」

除了「駱爸」外，駱建勛目前也在運動心理諮商師陳泰廷與網球教練蔡佳諺的協助下，身心靈狀態上都有不少提升，他說：「我認為依我的擊球水準和實力，不該在這個位置上（單打700多名），不過也不會為自己設定要到什麼名次，只想要好好發揮，讓自己可以更好就好了。」

駱建勛 曾俊欣 楊宗樺

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