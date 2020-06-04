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網球防疫盃／甜姐兒對決吸睛 葛藍喬安娜退李冠儀
109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天舉行八強賽事，其中女單賽場上演兩名網球甜姐兒對決，由台英混血的葛藍喬安娜出戰李冠儀，兩人不論身材還是年紀皆相仿，最終由上周拿下女單冠軍的葛藍喬安娜以6：1、6：0直落二晉級四強。
葛藍喬安娜在首周防疫盃女單決賽拍落學姊李亞軒奪冠，本周她延續氣勢挺進到八強賽，並在今天碰上同為18歲的李冠儀，葛藍喬安娜與李冠儀不僅外型亮眼，也都擁有175公分以上的高挑身材，是國內備受期待的女單新星。
不過今天兩人在氣溫35度烈日下交手，李冠儀表現也受到影響，最終遭到葛藍喬安娜以直落二擊退，讓她賽後直言表現不及格，「今天表現得不是很好，比賽感覺有點抓不太到，導致發揮得不是很理想。」
目前就讀鳳山商工二年級的李冠儀，國小一年級時受到父親與姊姊的影響開始接觸網球訓練，國二、國三時她就在全中運拿下國女組單打二連霸，去年升上高一她也一路拚戰到女單決賽才敗在梁恩碩手中，以第二名成績作收，是備受期待的國內女單新星。
李冠儀透露，原本計劃在今年下半年開始打職業賽，不過受到新冠肺炎疫情影響，計畫也將暫延，而談到在網壇的偶像時，她則是點名「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）：「他打球很優雅，而且心態很好，每場比賽都沒有太多的情緒起伏，很穩定。」
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